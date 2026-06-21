Le blocage de Telegram en Inde entraîne une explosion de la popularité des VPN et de Signal

L'imposition de restrictions temporaires sur le messager Telegram par le gouvernement indien a provoqué des changements inattendus sur le marché des technologies numériques du pays. Selon TechCrunch, s'appuyant sur les analyses d'Appfigures, les utilisateurs ont massivement migré vers les services VPN et des outils de communication alternatifs suite à l'annonce du blocage. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le gouvernement de Delhi a justifié cette mesure par la lutte contre les fraudes entourant l'un des examens d'entrée les plus importants du pays, le NEET. Selon les données gouvernementales, de faux questionnaires d'examen ont été diffusés via la plateforme Telegram, menaçant la transparence du système éducatif. Par conséquent, l'accès au messager a été limité afin de freiner ces réseaux de fraude.

La demande de services VPN a atteint un niveau record

Le jour même de l'annonce des restrictions, le nombre de téléchargements d'applications VPN en Inde a atteint son point le plus haut depuis le début de 2025. La moyenne quotidienne de 139 000 téléchargements a augmenté de 49 %, dépassant les 208 000. Les services tels que Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN et ExpressVPN figurent parmi les applications les plus demandées.

Plus précisément, l'application Proton VPN a été téléchargée 113 % de plus sur l'App Store et 64 % de plus sur Google Play en Inde. Les représentants de l'entreprise ont souligné que le nombre de nouveaux utilisateurs indiens inscrits était 120 % plus élevé que d'habitude. Le service canadien Windscribe a également fait savoir que son nombre d'inscriptions avait doublé.

L'ascension des applications Signal et iMe

La restriction de Telegram a renforcé l'intérêt non seulement pour les VPN, mais aussi pour les messagers alternatifs. Les téléchargements de Signal ont augmenté de 322 % sur Google Play et de 72 % sur l'App Store. L'application iMe, liée à l'écosystème Telegram, a réalisé un véritable bond, passant de quelques centaines de téléchargements par jour à plus de 50 000.

Fait intéressant, malgré les restrictions, l'audience de Telegram n'a pas diminué. Selon les données de Sensor Tower, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du messager a augmenté de 17 % le jour de l'annonce. Cela montre que les utilisateurs, plutôt que d'abandonner la plateforme, s'efforcent de la conserver et cherchent des moyens d'y accéder.

Cloudflare a noté une augmentation significative du nombre de requêtes DNS vers les domaines de Telegram. Selon les experts, cela résulte des tentatives incessantes des utilisateurs pour accéder à la plateforme. Bien que l'administration de Telegram ait saisi la justice en proposant de supprimer uniquement le contenu illégal plutôt que de bloquer toute la plateforme, le tribunal de Delhi a soutenu les mesures temporaires du gouvernement.

Selon les analyses de Surfshark, Telegram est aujourd'hui totalement ou partiellement restreint dans des dizaines de pays. Dans chaque cas, on observe un pic d'intérêt pour les VPN et les outils de communication sécurisés, ce qui intensifie les débats sur l'efficacité des blocages dans le monde numérique.