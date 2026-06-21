Écran sans batterie : Waveshare présente un affichage E-Ink alimenté par NFC

Dans le monde de la technologie, la question de l'efficacité énergétique a toujours été cruciale. La société Waveshare a franchi une étape révolutionnaire en présentant son nouvel écran E-Ink de 2,9 pouces, fonctionnant sans batterie et sans fil. La particularité de cet appareil est qu'il reçoit l'énergie nécessaire à son fonctionnement ainsi que les données directement via le module NFC d'un smartphone. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouveau gadget est basé sur la technologie d'encre électronique (E-Ink), qui ne consomme de l'énergie que pendant les secondes où l'image change. Une fois l'image affichée, elle peut rester visible pendant des semaines ou des mois sans aucune source d'alimentation. Cela élimine totalement la nécessité d'une recharge constante.

Caractéristiques techniques et principe de fonctionnement

Le fonctionnement de l'appareil est très simple : l'utilisateur choisit l'image ou le texte souhaité via une application mobile dédiée et approche le smartphone de l'écran. Le champ électromagnétique transmis par NFC fournit l'énergie suffisante pour « réveiller » l'écran et repositionner les pixels. L'écran possède une résolution de 296 × 128 pixels et peut afficher non seulement le noir et blanc, mais aussi le rouge et le jaune.

Bien que la technologie soit impressionnante, elle a ses limites. Par exemple, le rafraîchissement complet de l'image prend environ 16 secondes. Pendant ce temps, le smartphone doit être maintenu à proximité de l'écran. Par conséquent, cet écran n'est pas destiné aux vidéos dynamiques, mais à l'affichage d'informations statiques.

Domaines d'application et prix

Waveshare propose l'utilisation de ce produit pour un large éventail d'applications commerciales et domestiques, notamment :

Des étiquettes de prix intelligentes pour les magasins ;

Des badges électroniques pour les employés d'entreprise ;

Des étiquettes d'inventaire dans les entrepôts ;

Des plaques d'information et des indicateurs sur les portes.

L'aspect intéressant pour les consommateurs est son prix. Le nouvel écran E-Ink est estimé à environ 28 dollars. De telles solutions sont particulièrement utiles pour les bureaux modernes et les maisons intelligentes visant l'économie d'énergie et la durabilité écologique.

En conclusion, le développement de Waveshare démontre une nouvelle étape dans les technologies de transmission d'énergie sans fil. À l'avenir, on s'attend à ce que ces écrans remplacent de nombreuses étiquettes papier de notre vie quotidienne et contribuent à réduire la quantité de déchets.