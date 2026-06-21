Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à dévoiler sa prochaine gamme de smartphones flagships bien plus tôt que prévu. Selon l'insider reconnu Smart Pikachu, la nouvelle série Xiaomi 18 sera présentée au grand public dès le mois de septembre. Cette nouvelle suscite un vif intérêt dans le monde technologique, car l'entreprise présentait habituellement ses principaux flagships au cours du dernier trimestre de l'année. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'un des aspects les plus importants du nouvel appareil concerne son système de caméra. Selon les informations, le modèle Xiaomi 18 sera équipé d'une caméra principale ultra-haute résolution de 200 Mp. Cependant, il ne s'agit pas seulement du nombre de pixels, mais de l'utilisation de la technologie avancée LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Cette technologie devrait être une étape révolutionnaire pour maintenir l'équilibre lumineux lors de la prise de vue.

Innovations technologiques et qualité d'image

La technologie LOFIC empêche la « surexposition » de l'image dans les zones où la lumière est excessive sur les matrices des smartphones. C'est particulièrement crucial lors de prises de vue sous un soleil radieux ou sous des lumières vives. De plus, ce système élimine divers artefacts provenant des lampes LED et assure une qualité HDR parfaite. En conséquence, les utilisateurs pourront obtenir des photos avec une plage dynamique digne des caméras professionnelles.

L'apparence du smartphone subira également des changements majeurs. L'insider souligne que le design du Xiaomi 18 sera élaboré dans le style d'Apple, c'est-à-dire avec un look raffiné et visuellement attrayant. L'appareil aura des angles arrondis et sera doté d'un grand écran 2K. La luminosité de l'écran devrait être nettement plus élevée que celle des générations précédentes, garantissant une image claire même sous la lumière du soleil.

Écran supplémentaire et interface utilisateur

Tout en conservant son style propre, Xiaomi a décidé de garder le petit écran auxiliaire sur le panneau arrière de l'appareil. Ce display sert à consulter les notifications ou à faciliter la prise de selfies. Il y a également des nouveautés concernant le logiciel : l'interface utilisateur du smartphone sera encore plus fluide et esthétiquement enrichie.

Selon ixbt.com, Smart Pikachu, qui a diffusé ces informations, a déjà fait des prédictions précises sur les produits Xiaomi. En particulier, il avait correctement indiqué les dates de sortie et les caractéristiques du smartphone Xiaomi 13 Ultra et de la tablette Xiaomi Pad 6 avant la présentation officielle. Par conséquent, les informations concernant la première en septembre sont jugées crédibles.

Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, la marque Xiaomi occupe l'une des premières places grâce à son rapport qualité-prix et ses performances techniques élevées. La sortie du nouveau flagship en septembre pourrait être une surprise pour les utilisateurs locaux, car elle coïnciderait avec la présentation des nouveaux modèles d'iPhone, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché.