Xiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style Apple

·8·Technologie
Xiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style Apple

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à dévoiler sa prochaine gamme de smartphones flagships bien plus tôt que prévu. Selon l'insider reconnu Smart Pikachu, la nouvelle série Xiaomi 18 sera présentée au grand public dès le mois de septembre. Cette nouvelle suscite un vif intérêt dans le monde technologique, car l'entreprise présentait habituellement ses principaux flagships au cours du dernier trimestre de l'année. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'un des aspects les plus importants du nouvel appareil concerne son système de caméra. Selon les informations, le modèle Xiaomi 18 sera équipé d'une caméra principale ultra-haute résolution de 200 Mp. Cependant, il ne s'agit pas seulement du nombre de pixels, mais de l'utilisation de la technologie avancée LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Cette technologie devrait être une étape révolutionnaire pour maintenir l'équilibre lumineux lors de la prise de vue.

Innovations technologiques et qualité d'image

La technologie LOFIC empêche la « surexposition » de l'image dans les zones où la lumière est excessive sur les matrices des smartphones. C'est particulièrement crucial lors de prises de vue sous un soleil radieux ou sous des lumières vives. De plus, ce système élimine divers artefacts provenant des lampes LED et assure une qualité HDR parfaite. En conséquence, les utilisateurs pourront obtenir des photos avec une plage dynamique digne des caméras professionnelles.

L'apparence du smartphone subira également des changements majeurs. L'insider souligne que le design du Xiaomi 18 sera élaboré dans le style d'Apple, c'est-à-dire avec un look raffiné et visuellement attrayant. L'appareil aura des angles arrondis et sera doté d'un grand écran 2K. La luminosité de l'écran devrait être nettement plus élevée que celle des générations précédentes, garantissant une image claire même sous la lumière du soleil.

Écran supplémentaire et interface utilisateur

Tout en conservant son style propre, Xiaomi a décidé de garder le petit écran auxiliaire sur le panneau arrière de l'appareil. Ce display sert à consulter les notifications ou à faciliter la prise de selfies. Il y a également des nouveautés concernant le logiciel : l'interface utilisateur du smartphone sera encore plus fluide et esthétiquement enrichie.

Selon ixbt.com, Smart Pikachu, qui a diffusé ces informations, a déjà fait des prédictions précises sur les produits Xiaomi. En particulier, il avait correctement indiqué les dates de sortie et les caractéristiques du smartphone Xiaomi 13 Ultra et de la tablette Xiaomi Pad 6 avant la présentation officielle. Par conséquent, les informations concernant la première en septembre sont jugées crédibles.

Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, la marque Xiaomi occupe l'une des premières places grâce à son rapport qualité-prix et ses performances techniques élevées. La sortie du nouveau flagship en septembre pourrait être une surprise pour les utilisateurs locaux, car elle coïnciderait avec la présentation des nouveaux modèles d'iPhone, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché.

XiaomiSmartphoneTechnologieCaméraApple
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancementNouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancementAujourd'hui, 11:23SpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminéSpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminéAujourd'hui, 10:24Le chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatièreLe chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatièreAujourd'hui, 09:55Donald Trump présente le nouvel Air Force One équipé du système StarlinkDonald Trump présente le nouvel Air Force One équipé du système StarlinkAujourd'hui, 09:25Écran sans batterie : Waveshare présente un affichage E-Ink alimenté par NFCÉcran sans batterie : Waveshare présente un affichage E-Ink alimenté par NFCAujourd'hui, 08:51Le blocage de Telegram en Inde entraîne une explosion de la popularité des VPN et de SignalLe blocage de Telegram en Inde entraîne une explosion de la popularité des VPN et de SignalAujourd'hui, 03:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti