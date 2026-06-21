HMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AI

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HMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AI

HMD Global, qui a développé des appareils sous la marque Nokia pendant plusieurs années, continue de développer sa propre marque. Prochainement, l'entreprise s'apprête à lancer le modèle HMD Luma2, qui devrait être compétitif sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Cette nouveauté devrait attirer l'attention des utilisateurs non seulement par son design, mais aussi par sa source d'énergie longue durée. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon des informations de l'insider reconnu smashx_60 relayées par la publication ixbt.com, le principal atout du HMD Luma2 sera sa batterie d'une capacité de 6000 mAh. Ce chiffre est considéré comme élevé pour les smartphones modernes, assurant jusqu'à deux jours d'autonomie en mode d'utilisation active. Cependant, en termes de vitesse de charge, le fabricant se limite à une technologie de 18 W.

Caractéristiques techniques et capacités d'affichage

Le smartphone est équipé d'un écran IPS de 6,75 pouces avec une résolution HD+. Le point le plus important est que l'écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela assure une fluidité de l'interface et des images fluides dans les jeux mobiles. L'appareil est propulsé par la plateforme Unisoc T7280, offrant des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et les applications de base.

Concernant la mémoire, le HMD Luma2 propose aux utilisateurs 4 GB de RAM (avec possibilité d'extension virtuelle jusqu'à 8 GB supplémentaires) ainsi qu'un choix de 128 ou 256 GB de stockage interne. De plus, la possibilité d'augmenter la mémoire jusqu'à 1 TB via des cartes microSD est un avantage important pour de nombreux utilisateurs.

Caméra et fonctions supplémentaires

En ce qui concerne les capacités photographiques, le smartphone dispose d'une caméra principale de 50 mégapixels, enrichie d'un module d'intelligence artificielle (AI) dédié. Ce module aide au traitement des images et à l'obtention de clichés de qualité dans des conditions de faible luminosité. À l'avant se trouve une caméra selfie de 8 mégapixels.

  • Son de haute qualité via la technologie OZO Audio Playback ;
  • Connecteur audio 3,5 millimètres (pour écouteurs) ;
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau selon la norme IP54 ;
  • Système d'exploitation Android 16.
Le HMD Luma2 devrait être commercialisé en trois couleurs : Ice Blue, Light Sand et Midnight Lake. Selon l'insider, ce modèle devrait trouver sa place dans le segment des prix abordables et constituer une alternative valable pour les fans de Nokia. Auparavant, cet insider avait également prédit avec précision les informations sur le HMD Icon Flip 1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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