Problème de sept ans sur les ordinateurs portables AMD résolu grâce à Claude Code

·30·Technologie
Problème de sept ans sur les ordinateurs portables AMD résolu grâce à Claude Code

Les utilisateurs d'ordinateurs portables sous Linux équipés de pilotes graphiques AMD étaient confrontés depuis longtemps à un problème grave de gel de l'écran. Selon Phoronix, ce dysfonctionnement technique persistant depuis 2017 est enfin sur le point d'être résolu. Le point le plus intéressant est que l'outil d'IA Claude Code d'Anthropic a été utilisé pour éliminer cette erreur complexe. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le problème est principalement lié aux pilotes du noyau AMDGPU, provoquant un gel inattendu de l'affichage lors d'une utilisation prolongée. Dans de nombreux cas, les utilisateurs étaient contraints de redémarrer l'ordinateur de force. Cette erreur était particulièrement fréquente sur des modèles populaires comme le Lenovo ThinkPad T14 Gen1, où les utilisateurs se plaignaient d'un gel de l'écran au moins une fois par semaine.

L'aide de l'IA dans l'ingénierie

Plusieurs tentatives avaient déjà été faites pour résoudre ce problème, mais les correctifs logiciels publiés n'avaient pas donné les résultats escomptés. Cette fois, les ingénieurs et les contributeurs de la communauté ont fait appel à Claude Code. Le système d'IA a analysé en profondeur le code des pilotes, identifiant précisément où l'erreur se produisait et aidant à formuler un ensemble de corrections efficaces.

Jusqu'à présent, la seule solution temporaire recommandée consistait à désactiver la fonction d'économie d'énergie Panel Self Refresh (PSR). Cependant, cette méthode n'était pas une solution complète car elle entraînait une consommation plus rapide de la batterie. Les nouveaux correctifs logiciels assurent la stabilité du système tout en préservant les fonctionnalités.

Quand la nouvelle mise à jour sera-t-elle disponible ?

Le nouvel ensemble de patchs a déjà été soumis pour test. Les experts soulignent que les premiers tests sont positifs et, contrairement aux tentatives infructueuses précédentes, on s'attend à ce que le problème soit totalement éliminé. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Linux, car les appareils AMD sont très populaires parmi les systèmes open source.

Pour l'instant, ces corrections n'ont pas encore été intégrées au réseau principal du noyau (kernel) Linux, mais elles devraient être publiées dans les mises à jour officielles dans les prochaines semaines. Si le processus réussit, cela prouvera une fois de plus l'efficacité de l'IA pour trouver et corriger des bugs logiciels complexes.

De nombreux développeurs utilisant des ordinateurs portables AMD Radeon et Linux sont également présents parmi les utilisateurs ouzbeks. Cette mise à jour améliorera considérablement l'expérience utilisateur tout en augmentant la stabilité du système. Une telle aide pratique de l'IA pourrait mettre fin à de nombreux problèmes « chroniques » dans le domaine du logiciel à l'avenir.

AMDLinuxClaude CodeIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Samsung annonce le Galaxy M47 5G, le « monstre » de nouvelle générationSamsung annonce le Galaxy M47 5G, le « monstre » de nouvelle générationAujourd'hui, 13:57HMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AIHMD présente le nouveau smartphone Luma2 : batterie 6000 mAh et AIAujourd'hui, 12:59Xiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style AppleXiaomi sera présenté le 18 septembre : caméra 200 Mp et design style AppleAujourd'hui, 12:28Nouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancementNouvelle ère de l'exploration spatiale : le télescope Nancy Grace Roman est arrivé sur le site de lancementAujourd'hui, 11:23SpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminéSpaceX s'apprête à conquérir l'espace : le complexe Gigabay est presque terminéAujourd'hui, 10:24Le chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatièreLe chef de la NASA soutient l'idée d'Elon Musk sur les moteurs à antimatièreAujourd'hui, 09:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti