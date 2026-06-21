Pluie d'étoiles fin juillet : le pic des Delta Aquarides du Sud

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Pluie d'étoiles fin juillet : le pic des Delta Aquarides du Sud

À la fin du mois de juillet, les passionnés de l'espace et les astronomes amateurs pourront être témoins d'un phénomène naturel unique : la pluie de météores des Delta Aquarides du Sud. Cette pluie d'étoiles atteindra son point d'activité maximale durant la nuit du 30 au 31 juillet. L'événement devrait illuminer le ciel nocturne, offrant l'un des plus beaux spectacles de la nature. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le service de presse du Planétarium de Moscou, il sera possible d'observer en moyenne jusqu'à 25 « étoiles filantes » par heure pendant la pluie de météores. Bien que ce phénomène soit visible dans le monde entier, les conditions d'observation les plus favorables et les plus brillantes seront celles des habitants de l'hémisphère Sud de la Terre. Cela est dû au fait que le radiant (le point d'où semblent provenir les météores) s'élève plus haut sur l'horizon dans cette région.

Meilleur moment et lieux d'observation

La pluie des Delta Aquarides du Sud semble diverger principalement de la constellation du Verseau (Aquarius). Les astronomes soulignent que cette pluie de météores s'est activée dès le 12 juillet et se poursuivra jusqu'au 23 août. Cependant, la dernière nuit de juillet est considérée comme le moment le plus propice pour observer le plus grand nombre de météores.

Dans les pays situés dans l'hémisphère Nord, comme l'Ouzbékistan, ce phénomène peut également être observé, bien que les météores se déplacent plus près de l'horizon. C'est pourquoi il est conseillé aux amateurs de se rendre dans des endroits ouverts et élevés, loin des lumières de la ville. L'absence d'éclairage artificiel permet de mieux percevoir la luminosité des météores.

Une pluie de météores est le résultat du passage de notre planète à travers un nuage de poussière et de particules de glace dans l'espace. Ces particules pénètrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse immense, brûlent suite au frottement et apparaissent à nos yeux comme des traînées lumineuses. Les Delta Aquarides du Sud se distinguent par leur mouvement relativement plus lent, ce qui offre une opportunité supplémentaire pour les photographes tentant de les capturer.

Les experts soulignent qu'aucun télescope ou jumelles spéciales ne sont nécessaires pour observer ce phénomène. L'essentiel est d'avoir un ciel dégagé et de la patience. L'œil humain a besoin d'au moins 20 à 30 minutes pour s'adapter à l'obscurité, après quoi les « étoiles filantes » du ciel nocturne deviendront plus nettes.

Il convient également de mentionner qu'une autre pluie de météores majeure, les Perséides, est attendue en août. Ainsi, les Delta Aquarides du Sud de juillet servent de magnifique prélude à la saison des observations astronomiques. Pour les passionnés d'astronomie, cet été s'annonce très riche pour explorer les secrets de l'univers et profiter de sa beauté.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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