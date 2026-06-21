Intel continue de mettre à jour sa gamme de processeurs, mais il s'avère que la prochaine famille Raptor Lake Next sera présentée dans un cadre plus restreint que prévu. Selon les dernières informations, les versions mobiles de cette génération seront disponibles uniquement sous forme de modèles de la série HX à haute performance. Cela indique qu'Intel oriente cette ligne non pas vers le marché de masse, mais principalement vers les ordinateurs portables destinés aux gamers et aux utilisateurs professionnels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport .

S'appuyant sur les informations de l'insider reconnu Jaykihn, le site ixbt.com rapporte que le nombre de modèles dans la nouvelle gamme sera très limité. Plus précisément, on s'attend à ce que les utilisateurs se voient proposer des configurations 6+8 et 8+12 cœurs dans la série Core 7, ainsi que des processeurs phares 8+16 cœurs dans le segment Core 9 le plus puissant. Une telle approche correspond à la stratégie de l'entreprise consistant à concentrer les ressources sur les segments les plus exigeants.

Spécifications techniques et attentes du marché

Selon les experts, Raptor Lake Next pourrait présenter des restrictions similaires non seulement sur les appareils mobiles, mais aussi dans le segment desktop pour les ordinateurs de bureau. Par exemple, il est fort probable que la série Arrow Lake Refresh se limite également aux modèles haut de gamme avec multiplicateur débloqué. Cela pourrait réduire quelque peu les options de choix pour les utilisateurs des segments moyen et bas de gamme.

L'un des principaux avantages des nouveaux processeurs devrait être leur rentabilité économique. Le maintien de la plateforme LGA1700 permet à Intel de proposer des solutions abordables pour les utilisateurs. En effet, cette plateforme permet non seulement un prix du CPU plus bas, mais conserve également la possibilité d'utiliser la mémoire RAM DDR4, largement répandue et moins coûteuse, au lieu des mémoires DDR5 actuellement jugées assez chères.

Sur le marché technologique ouzbek, les produits Intel sont traditionnellement leaders. Le lancement de la série HX de la génération Raptor Lake Next pourrait avoir un impact positif sur le prix des ordinateurs portables gaming puissants et des appareils destinés aux graphistes sur le marché local. Le support de la mémoire DDR4 réduira considérablement les coûts de transition vers un nouveau système.

Pour information, ces nouveautés devraient être commercialisées en 2025. Jaykihn est considéré comme une source fiable, ayant précédemment publié en avant-première les tests du Core Ultra 9 285K et la description complète de la ligne Core Ultra 200S. Ainsi, les passionnés d'Intel peuvent s'attendre l'année prochaine à de nouveaux appareils offrant un équilibre entre performance et prix.