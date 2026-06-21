Le satellite de communication ChinaSat 10 (Zhongxing 10), devenu la fierté de l'industrie spatiale chinoise, célèbre 15 ans d'activité en orbite. Bien qu'il ait largement dépassé sa durée de vie initialement prévue, l'appareil continue d'accomplir ses missions avec succès. Ce résultat prouve une fois de plus à la communauté mondiale la robustesse et la fiabilité des technologies chinoises. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, l'appareil ChinaSat 10 a été lancé dans l'espace en 2011. Il est basé sur la plateforme Dongfanghong-4, un projet qui revêtait une importance stratégique pour Pékin à l'époque. Cette plateforme est considérée comme la première étape majeure de la Chine pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères et s'imposer sur le marché spatial international.

Réalisations technologiques et importance de la plateforme

Lors du développement de la plateforme Dongfanghong-4, les ingénieurs chinois ont surmonté un certain nombre d'obstacles technologiques complexes. En particulier, des structures de charge lourde et un haut niveau de sécurité des systèmes embarqués ont été mis en place dans le cadre de ce projet. Ce succès a ensuite permis à la Chine de décrocher ses premiers contrats internationaux pour la fourniture de satellites de communication.

Le ChinaSat 10 était considéré comme l'appareil le plus puissant de son époque. Il était équipé d'un nombre record de transpondeurs, de panneaux solaires améliorés et d'un système d'alimentation électrique modernisé. De plus, il est entré dans l'histoire comme le premier satellite chinois combinant une plateforme nationale et une charge utile (payload) étrangère.

Étendue des services et perspectives d'avenir

Au cours de ses quinze années d'activité, le ChinaSat 10 a accompli des missions très vastes. Grâce à lui, les services suivants sont fournis :

Diffusion ininterrompue de chaînes de télévision ;

Soutien aux réseaux de communication d'entreprise ;

Organisation de services d'éducation à distance et de télémédecine ;

Établissement de communications rapides dans les zones de catastrophes naturelles et d'urgence.

Aujourd'hui, la Chine ne s'arrête pas à ce succès et continue de développer la ligne Dongfanghong. La nouvelle génération de plateforme Dongfanghong-4E est dotée d'une capacité de charge encore plus élevée et d'un système de propulsion hybride. Le point le plus intéressant est que des éléments d'AI sont désormais utilisés dans les appareils modernes.

Le système d'AI permet le diagnostic automatique des pannes en orbite et la restauration du fonctionnement de l'appareil sans intervention humaine. Le service prolongé du ChinaSat 10 est un exemple frappant du sérieux des ambitions de la Chine dans la conquête de l'espace.