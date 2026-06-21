Samsung commence à tester l'interface One UI 9 pour plusieurs smartphones

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille activement à la mise à jour de son écosystème logiciel. Actuellement, l'entreprise a commencé à tester la surcouche One UI 9, basée sur le système d'exploitation Android 17, simultanément sur plusieurs appareils populaires, y compris des modèles phares et de milieu de gamme. Cette étape vise à fournir plus rapidement de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs et à assurer la stabilité du système. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour l'instant, le programme bêta de One UI 9 est officiellement ouvert uniquement pour la série Galaxy S26, pour laquelle une troisième version bêta a été présentée. Cependant, selon Ixbt.com, Samsung travaille également dans ses laboratoires internes sur de nouveaux firmwares pour des modèles tels que le Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 et Galaxy A57. Il est notable que le modèle Galaxy S26 FE, pas encore officiellement annoncé, figure également sur cette liste.

Nouvelles versions de firmware et appareils pris en charge

Selon les dernières informations, les spécialistes de Samsung préparent les versions de firmware F966USQUACZF3 pour le Galaxy Z Fold7, A566BXXUBDZFB pour le Galaxy A56 et S911BXXUAGZF9 pour la série Galaxy S23. Cela signifie que les propriétaires de ces appareils peuvent s'attendre à une mise à jour significative du système dans les prochains mois. Le fait que l'entreprise accorde une attention particulière à sa série Galaxy A de milieu de gamme, au même titre que les flagships, est important pour les utilisateurs, car ces modèles sont très populaires sur le marché.

De plus, les tests de One UI 9 ont débuté pour les flagships de l'année dernière — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra et le flagship abordable Galaxy S24 FE. Des firmwares de la série S92xBXXUFEZF7 sont en cours de développement pour ces modèles. Grâce à l'extension de la politique de support logiciel de Samsung, les modèles plus anciens ne seront pas privés des fonctionnalités modernes.

Plans futurs et date de présentation

Selon les rumeurs, les premiers appareils fonctionnant avec l'interface One UI 9 seront la nouvelle génération de smartphones pliables de l'entreprise. Il s'agit des modèles Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Fold8 Ultra, dont la présentation est attendue lors de l'événement Galaxy Unpacked prévu le 22 juillet à Londres. Ces smartphones devraient sortir de boîte avec la nouvelle interface.

Pour l'instant, il n'est pas certain quel modèle rejoindra le programme bêta ouvert après la série Galaxy S26. Cependant, le fait que Samsung mène des tests internes sur plus de dix appareils simultanément montre que l'entreprise se prépare sérieusement au déploiement massif de la mise à jour basée sur Android 17. Les utilisateurs reçoivent généralement les mises à jour peu de temps après la sortie globale.

L'accent devrait être mis sur l'extension des capacités d'intelligence artificielle (Galaxy AI), l'amélioration du design visuel et l'optimisation de l'efficacité énergétique dans l'interface One UI 9. Samsung promet à ses utilisateurs non seulement de nouveaux appareils, mais aussi une expérience logicielle parfaite.