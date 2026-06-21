Dans le monde de l'énergie et des technologies modernes, la demande pour le lithium augmente de jour en jour. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Illinois (Chicago) a présenté une innovation révolutionnaire : les nanotubes de nitrure de bore possèdent une capacité de transport des ions lithium bien plus rapide que celle indiquée dans les modèles théoriques. Cette découverte devrait augmenter l'efficacité des batteries et transformer radicalement les processus de recyclage du lithium. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, les nanotubes de nitrure de bore ne se contentent pas de transporter rapidement les ions lithium, ils agissent également comme un « filtre » spécifique. Ils laissent passer facilement les ions lithium tout en bloquant de nombreux autres ions. L'un des auteurs de l'étude, le professeur Sangil Kim, a souligné que la vitesse de mouvement des ions observée expérimentalement s'est révélée supérieure à celle de tous les systèmes connus jusqu'à présent.

Opportunités pour les batteries de nouvelle génération et l'industrie

Le contrôle du flux d'ions dans les nanocanaux était l'un des principaux obstacles à la création de batteries de nouvelle génération, de dispositifs de dessalement de l'eau et de technologies d'extraction de métaux rares. Le problème principal résidait dans la garantie d'une sélectivité précise tout en maintenant une vitesse de filtration élevée. Les nanotubes de nitrure de bore ont réussi à combiner parfaitement ces deux exigences.

Pour tester leurs idées en pratique, les scientifiques ont créé une membrane spéciale composée de millions de nanotubes chargés. Lorsqu'elle a été placée entre des solutions salines de différentes concentrations, il a été constaté que le lithium passait 31 fois plus vite que prévu. Parallèlement, le passage d'autres ions a été efficacement limité, assurant une haute précision dans l'extraction du lithium.

Les chercheurs ont également fabriqué un dispositif compact pour démontrer l'application pratique de cette technologie. Ce dispositif convertit la différence chimique des solutions salines en énergie électrique. L'énergie obtenue a été suffisante pour alimenter des appareils simples tels qu'une montre électronique ou une calculatrice. Ce processus ressemble au mécanisme de génération de charge électrique dans le corps des raies électriques dans la nature.

Plans futurs et problème de la pénurie de lithium

Alors que l'intérêt pour les véhicules électriques et les sources d'énergie renouvelables croît dans les pays en développement comme l'Ouzbékistan, les technologies d'extraction efficace des matières premières au lithium sont cruciales. Cette nouvelle découverte pourrait être d'une aide précieuse, notamment pour l'utilisation des batteries usagées et la réextraction du lithium.

L'équipe de scientifiques prévoit de travailler sur l'application de cette technologie à l'échelle industrielle. L'accent sera mis sur l'amélioration de l'efficacité de l'extraction du lithium et l'étude approfondie du mouvement ionique anormalement rapide dans les nanostructures. Si cette méthode se généralise, la production de sources d'énergie pour les smartphones et les véhicules électriques pourrait devenir beaucoup moins coûteuse et plus rapide.