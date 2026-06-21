iOS 27 pour les utilisateurs d'iPhone : quelles fonctionnalités AI au-delà de Siri ?

Bien que la mise à jour de l'assistant vocal Siri ait été le sujet principal de la Worldwide Developers Conference d'Apple, la stratégie d'intelligence artificielle (AI) d'iOS 27 est bien plus vaste. Au lieu de forcer les utilisateurs à simplement interagir avec un bot, l'entreprise intègre des fonctions discrètes mais essentielles pour résoudre des problèmes quotidiens dans toutes les parties du système. Ces nouveautés, basées sur la technologie Apple Intelligence, rendent l'iPhone encore plus intelligent et pratique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

L'un des aspects les plus pratiques du nouveau système d'exploitation est la fonction de répartition automatique des notes dans les restaurants et cafés. Selon ixbt.com, les utilisateurs prennent ou téléchargent une photo du ticket via Apple Cash, et Apple Intelligence extrait automatiquement les informations : noms des plats, quantités, pourboires et montant total. Ensuite, une demande est envoyée aux amis du groupe pour identifier qui a commandé quoi, et le système calcule équitablement les taxes et autres frais.

Sécurité et mise à jour automatique des mots de passe

Aujourd'hui, créer des mots de passe complexes ne suffit plus, car le risque de fuite de données (data breach) sur diverses plateformes reste élevé. Dans le cadre d'iOS 27, la nouvelle application de mots de passe d'Apple utilise l'AI non seulement pour identifier les mots de passe faibles, mais aussi pour permettre leur mise à jour automatique. L'AI accède aux sites au nom de l'utilisateur et remplace les mots de passe compromis par des versions plus sécurisées, éliminant ainsi les étapes manuelles fastidieuses.

L'application Messages est également devenue nettement plus intelligente. Désormais, le système comprend le contexte de la conversation et propose des actions en un seul clic (one-tap suggestions). Par exemple, si votre interlocuteur vous demande de lui rappeler quelque chose, l'iPhone propose immédiatement d'ajouter cette tâche à l'application Reminders. Si quelqu'un souhaite fixer un rendez-vous, un bouton de création d'événement apparaît dans l'application Calendar.

Média et système de suggestions intelligentes

Apple Intelligence démontre également sa supériorité dans la gestion des photos. Si un ami vous demande d'envoyer des photos d'un événement passé, le système sélectionne précisément les images nécessaires grâce aux mots-clés, à la localisation et à la reconnaissance faciale dans la Photos Library. Ces fonctions sont actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs et devraient être lancées pour le grand public à l'automne.

Globalement, les nouveautés d'iOS 27 couvrent les domaines suivants :

Répartition intelligente des notes de restaurant via Apple Cash ;

Mise à jour automatique des mots de passe sur les sites ayant subi des fuites de données ;

Gestion du calendrier et des rappels basée sur le contenu des messages ;

Recherche et partage rapides de contenus spécifiques depuis la bibliothèque de photos.

Ces mises à jour montrent que l'approche d'Apple en matière d'AI ne se limite pas aux chatbots, mais vise à rendre chaque composant du système d'exploitation plus utile pour l'utilisateur. Pour les utilisateurs, ces commodités, notamment la sécurité des mots de passe et la gestion des messages, faciliteront sans aucun doute considérablement la vie numérique quotidienne.