Révolution du transport maritime : BeHydro présente un moteur à hydrogène de 3630 chevaux

Un pas de géant a été franchi vers l'adoption de technologies propres dans la construction navale et l'ingénierie lourde. Le nouveau moteur marin fonctionnant exclusivement à l'hydrogène, développé par BeHydro, a obtenu le certificat d'approbation de type de la société de classification internationale Lloyd’s Register. Cette découverte est considérée comme l'une des avancées les plus importantes vers la neutralité carbone dans le secteur des transports. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La principale particularité de cet appareil est qu'il utilise l'hydrogène comme unique source de carburant. Contrairement à de nombreux systèmes hybrides, le moteur BeHydro ne nécessite pas l'utilisation de diesel ou d'autres combustibles fossiles pour l'allumage du mélange. Cela permet de simplifier considérablement la conception du navire et de réduire le nombre de systèmes auxiliaires à bord.

Spécifications techniques et puissance

Selon ixbt.com, la gamme de moteurs certifiés affiche une puissance allant de 900 à 2670 kW (environ 1224 à 3630 chevaux). De telles performances permettent d'utiliser l'appareil non seulement comme propulsion principale pour les navires, mais aussi comme entraînement pour de grands générateurs électriques. Le succès du projet a été confirmé par sa pleine conformité aux exigences internationales strictes en matière de sécurité et de fiabilité.

D'un point de vue écologique, cette technologie est inégalée. Pendant son fonctionnement, le moteur n'émet ni dioxyde de carbone (CO2), ni oxydes d'azote (NOx), ni oxydes de soufre (SOx), ni particules de suie dans l'atmosphère. Les gaz rejetés dans l'environnement sont composés uniquement de vapeur d'eau et d'air pur, ce qui est crucial pour la préservation des écosystèmes marins.

Une production durable sans matériaux rares

Un autre aspect remarquable est que la fabrication du moteur n'utilise pas de matériaux devenus rares et coûteux, tels que le lithium, le cobalt, le platine et les terres rares. Cela aide à contrôler les coûts de production et à s'affranchir des risques géopolitiques dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières.

Les développeurs soulignent que les moteurs BeHydro sont également tolérants aux petites impuretés dans l'hydrogène et ne requièrent pas un niveau de pureté extrême. Cela facilite le processus d'approvisionnement en carburant. Le champ d'application de l'appareil ne se limite pas à la construction navale :

Transport ferroviaire (locomotives) ;

Systèmes énergétiques stationnaires ;

Alimentation électrique autonome pour les entreprises industrielles ;

Grands navires de transport et ferries.

Pour les pays comme l'Ouzbékistan, qui s'intéressent aux sources d'énergie renouvelables, de telles technologies pourraient susciter un intérêt futur, notamment pour la modernisation du transport ferroviaire et de l'énergie industrielle. Le projet BeHydro prouve en pratique qu'il n'est pas impossible de faire passer l'industrie lourde à une énergie totalement « verte ».