OpenAI prévoit de lancer un système AGI personnel d'ici 2028

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OpenAI prévoit de lancer un système AGI personnel d'ici 2028

Le leader du domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI, a annoncé passer à la troisième phase de son développement. L'objectif principal de cette stratégie est de créer un assistant personnel doté d'une intelligence de niveau humain et accessible à tous. Il ne s'agira pas d'un simple chatbot, mais d'un système qui deviendra un partenaire constant de l'utilisateur dans son travail, son éducation et sa vie quotidienne. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Dans les documents internes de l'entreprise, ce projet est désigné sous le nom d'« AGI personnelle » (Artificial General Intelligence — intelligence artificielle générale). Alors que le concept d'AGI est souvent perçu comme un objectif abstrait en laboratoire, OpenAI ambitionne d'en faire un produit de masse. Un tel système pourrait aider l'utilisateur à planifier, créer, effectuer des recherches et prendre des décisions sans aucune restriction externe.

Une nouvelle ère de collaboration intellectuelle

Selon la stratégie d'OpenAI, le nouveau système modifiera complètement la logique des interactions avec l'utilisateur. L'intelligence artificielle ne sera plus seulement un outil répondant à des requêtes, mais se manifestera comme un partenaire intellectuel permanent élargissant les connaissances et les compétences humaines. Pour les utilisateurs, cela pourrait ouvrir des portes totalement nouvelles dans l'éducation et l'activité professionnelle.

Selon les horizons de recherche de l'entreprise, d'ici mars 2028, les systèmes d'intelligence artificielle pourront accomplir une part significative de leurs travaux de recherche scientifique au même niveau que les humains. Cela devrait accélérer davantage le progrès scientifique et technique au sein de l'entreprise. Selon ixbt.com, ce processus accélérera directement le développement de l'AGI.

Défis pratiques et limitations

Bien que les plans soient ambitieux, plusieurs obstacles subsistent pour leur mise en œuvre. Pour un déploiement massif, le système doit être abordable, simple d'utilisation et suffisamment fiable. Pour l'instant, OpenAI ne révèle pas les détails concernant le prix exact, la couverture géographique et le modèle de distribution de cet assistant personnel.

Il convient également de noter que malgré l'idée d'une « intelligence artificielle pour tous », le contrôle total du système restera entre les mains d'OpenAI. L'entreprise déterminera indépendamment quelles fonctions seront introduites en premier et où se situeront les limites d'utilisation. Cela restera un facteur important dans les relations futures entre les géants technologiques et les utilisateurs.

Pour l'instant, le moment et la forme sous laquelle l'AGI personnelle entrera dans la vie quotidienne des utilisateurs restent somewhat flous. Cependant, cette orientation stratégique définie par OpenAI poussera sans aucun doute la demande d'intelligence artificielle vers un nouveau stade. Si ce projet réussit, d'ici 2028, des assistants personnels bien plus perfectionnés remplaceront des outils comme ChatGPT.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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