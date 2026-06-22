L'une des plus grandes usines de biocarburants au monde sera construite au Brésil

La société américaine Honeywell a conclu un accord avec Acelen Renewables pour construire un immense complexe de biocarburants dans l'État de Bahia, au Brésil. Ce projet vise à réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'aviation et devrait devenir l'un des plus grands sites au monde pour la production de carburant d'aviation durable (SAF) et de diesel renouvelable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions des analystes industriels, la demande mondiale de SAF pourrait atteindre 500 000 barils par jour au cours de la prochaine décennie. D'après les données de Honeywell citées par le site ixbt.com, l'introduction de solutions technologiques prêtes à l'emploi permettra non seulement d'accélérer la mise en service de nouvelles capacités, mais aussi de contrôler strictement les coûts et les délais de construction.

Approche modulaire et technologies innovantes

L'aspect unique du projet réside dans sa structure modulaire. Les blocs technologiques sont assemblés et testés en usine plutôt que directement sur le site de construction, puis transportés vers Bahia sous forme de modules prêts à l'emploi. Ce schéma permet de réduire considérablement les délais de construction et les dépenses en capital. Cela revêt une importance stratégique pour le Brésil, soutenant les ambitions du pays de devenir un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables.

La technologie Ecofining, développée conjointement par Honeywell UOP et la société italienne Eni SpA, a été choisie comme base pour la nouvelle usine. Ce processus permet de transformer des huiles usagées, des huiles végétales et d'autres résidus biologiques en carburant de haute qualité à faible émission de carbone. Il est également prévu d'utiliser de l'huile de macaúba cultivée sur des terres non arables afin de ne pas entrer en concurrence avec les cultures alimentaires.

Efficacité écologique et gestion numérique

Les développeurs estiment que l'utilisation du SAF mélangé au kérosène d'aviation traditionnel peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 %. Cela pourrait constituer une étape décisive pour l'industrie aéronautique dans la lutte contre le changement climatique mondial. Honeywell fournira non seulement les équipements technologiques, mais aussi les pompes, les compresseurs et les systèmes de sécurité industrielle pour le projet.

Toute l'infrastructure numérique du complexe sera construite sur la plateforme Experion PKS. Ce système intègre des outils de gestion de la production, de sécurité et d'analyse prédictive. Ken West, responsable de Honeywell Process Solutions, a souligné que la combinaison de l'automatisation et des solutions modulaires est le facteur clé pour réduire le coût du carburant « vert », sans lequel son adoption massive dans l'aviation mondiale serait difficile.