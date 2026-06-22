L'une des plus grandes usines de biocarburants au monde sera construite au Brésil

·18·Technologie
L'une des plus grandes usines de biocarburants au monde sera construite au Brésil

La société américaine Honeywell a conclu un accord avec Acelen Renewables pour construire un immense complexe de biocarburants dans l'État de Bahia, au Brésil. Ce projet vise à réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'aviation et devrait devenir l'un des plus grands sites au monde pour la production de carburant d'aviation durable (SAF) et de diesel renouvelable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions des analystes industriels, la demande mondiale de SAF pourrait atteindre 500 000 barils par jour au cours de la prochaine décennie. D'après les données de Honeywell citées par le site ixbt.com, l'introduction de solutions technologiques prêtes à l'emploi permettra non seulement d'accélérer la mise en service de nouvelles capacités, mais aussi de contrôler strictement les coûts et les délais de construction.

Approche modulaire et technologies innovantes

L'aspect unique du projet réside dans sa structure modulaire. Les blocs technologiques sont assemblés et testés en usine plutôt que directement sur le site de construction, puis transportés vers Bahia sous forme de modules prêts à l'emploi. Ce schéma permet de réduire considérablement les délais de construction et les dépenses en capital. Cela revêt une importance stratégique pour le Brésil, soutenant les ambitions du pays de devenir un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables.

La technologie Ecofining, développée conjointement par Honeywell UOP et la société italienne Eni SpA, a été choisie comme base pour la nouvelle usine. Ce processus permet de transformer des huiles usagées, des huiles végétales et d'autres résidus biologiques en carburant de haute qualité à faible émission de carbone. Il est également prévu d'utiliser de l'huile de macaúba cultivée sur des terres non arables afin de ne pas entrer en concurrence avec les cultures alimentaires.

Efficacité écologique et gestion numérique

Les développeurs estiment que l'utilisation du SAF mélangé au kérosène d'aviation traditionnel peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 %. Cela pourrait constituer une étape décisive pour l'industrie aéronautique dans la lutte contre le changement climatique mondial. Honeywell fournira non seulement les équipements technologiques, mais aussi les pompes, les compresseurs et les systèmes de sécurité industrielle pour le projet.

Toute l'infrastructure numérique du complexe sera construite sur la plateforme Experion PKS. Ce système intègre des outils de gestion de la production, de sécurité et d'analyse prédictive. Ken West, responsable de Honeywell Process Solutions, a souligné que la combinaison de l'automatisation et des solutions modulaires est le facteur clé pour réduire le coût du carburant « vert », sans lequel son adoption massive dans l'aviation mondiale serait difficile.

HoneywellBiocarburantÉcologieBrésilTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des physiciens mesurent la force la plus puissante de l'univers avec une précision recordDes physiciens mesurent la force la plus puissante de l'univers avec une précision recordAujourd'hui, 05:26Nouvelle tendance pour la santé masculine : l'optimisation du sperme se généraliseNouvelle tendance pour la santé masculine : l'optimisation du sperme se généraliseAujourd'hui, 04:28Révolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheRévolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheAujourd'hui, 03:51Révolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 moisRévolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 moisAujourd'hui, 03:26Crise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesCrise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesAujourd'hui, 02:58Le grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rougeLe grenat découvert pour la première fois sur Mars : nouvelles données sur le passé de la planète rougeAujourd'hui, 02:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti