Les États-Unis interdisent la vente des véhicules électriques Polestar en raison des technologies chinoises

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Les États-Unis interdisent la vente des véhicules électriques Polestar en raison des technologies chinoises

Le gouvernement américain a officiellement interdit la vente de nouveaux véhicules électriques produits par la marque suédoise Polestar à travers le pays. Le département du Commerce, sous l'administration de Donald Trump, a rejeté la demande de l'entreprise pour obtenir une licence spéciale de commercialisation. Cette décision a provoqué un grand tollé sur le marché automobile international, signalant que les portes du marché américain se ferment pour les marques impliquant des capitaux chinois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

La raison principale de cette mesure drastique est la « Connected Vehicle Rule » (règle sur les véhicules connectés) en vigueur aux États-Unis. Selon cette réglementation, la vente sur le territoire américain de véhicules utilisant des logiciels ou du matériel développés en Chine est restreinte pour des raisons de sécurité nationale. Bien que la marque Polestar appartienne à la Suède, son propriétaire principal est le géant automobile chinois Geely.

Changements stratégiques et focus sur l'Europe

Les représentants de Polestar ont déclaré qu'ils seraient contraints de revoir leur stratégie suite à cette décision. Selon le communiqué de l'entreprise, l'accent sera désormais mis sur le marché européen. Fait intéressant, près de 94 % du volume des ventes au détail prévu pour le premier trimestre 2026 proviendra de marchés hors États-Unis. Cela signifie que si la perte du marché américain est douloureuse, elle n'est pas fatale pour l'entreprise.

Les stocks de Polestar 3 et Polestar 4 actuellement disponibles dans les concessions américaines resteront en vente. L'entreprise a garanti qu'elle continuerait à servir ses clients actuels et que l'accès aux réseaux de service serait maintenu. Cependant, les routes américaines restent fermées aux nouveaux lots et aux futurs modèles.

Décisions controversées et analyse du marché

De nombreux experts du secteur jugent cette décision du gouvernement américain inattendue. En effet, il y a quelques mois, Volvo, qui appartient également au groupe Geely, a été autorisée à vendre ses véhicules électriques aux États-Unis. L'approche discriminatoire appliquée à la marque Polestar est interprétée comme une nouvelle étape des guerres commerciales.

De telles nouvelles sont également importantes pour le marché automobile ouzbek, car l'intérêt pour des marques comme Polestar et Geely croît dans notre pays. De telles restrictions américaines pourraient affecter la logistique mondiale et la chaîne de production, jouant un rôle important dans la formation des prix des véhicules électriques. Pour l'instant, Polestar mobilise toutes ses ressources pour renforcer sa part de marché en Europe et en Asie.

PolestarÉtats-UnisVéhicule ÉlectriqueGeelyTechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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