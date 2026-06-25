Hausse des prix des produits Apple : les modèles Mac et iPad deviennent nettement plus chers

Le développement rapide des technologies d'AI sur le marché mondial et l'augmentation de la demande pour les centres de données ont entraîné des conséquences inattendues. Face à la pénurie de puces de mémoire, Apple a décidé d'augmenter officiellement les prix de ses ordinateurs Mac et de ses tablettes iPad. Selon Bloomberg, ces changements n'affectent pas encore les smartphones iPhone, bien que la situation puisse évoluer d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon des déclarations de représentants de l'entreprise à la chaîne CNBC, le secteur de l'électronique grand public fait face à des défis sans précédent. L'explosion de la demande pour les dispositifs de stockage nécessaires aux systèmes d'AI a fait grimper les prix des composants à des niveaux records. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a également souligné dans une interview au Wall Street Journal que la hausse des prix était « inévitable ».

Nouveaux prix pour les modèles Mac et iPad

La nouvelle politique tarifaire concerne presque tous les ordinateurs portables et tablettes. Plus précisément, les changements pour la gamme MacBook sont les suivants :

Le prix de départ du MacBook Air est passé de 1099 dollars à 1299 dollars ;

Le MacBook Pro est désormais vendu à partir de 1999 dollars au lieu de 1699 dollars ;

Le prix du Mac Studio, destiné aux utilisateurs professionnels, a augmenté de 1999 dollars à 2499 dollars ;

Le nouveau modèle MacBook Neo a été fixé à 699 dollars au lieu de 599 dollars.

Une hausse significative est également observée dans le segment des tablettes. Le prix de l'iPad Air est passé de 599 dollars à 749 dollars, et celui de l'iPad Pro de 999 dollars à 1199 dollars. Même le modèle iPad le plus abordable (avec la puce A16) coûte désormais 449 dollars au lieu de 349 dollars. Le prix de l'iPad Mini a augmenté de 100 dollars pour atteindre 599 dollars.

Autres appareils et perspectives pour l'iPhone

L'augmentation des prix ne se limite pas aux ordinateurs et tablettes. Apple a également revu les tarifs de ses systèmes de maison intelligente et de ses accessoires. Le HomePod standard passe à 349 dollars (au lieu de 299 $), tandis que le HomePod Mini et l'Apple TV passent à 129 dollars (au lieu de 99 $). Le casque Vision Pro, le produit le plus cher de l'entreprise, est désormais proposé au prix de 3699 dollars.

La raison pour laquelle les prix de l'iPhone restent inchangés pour l'instant est que la pénurie de processeurs principaux est plus marquée que celle des puces de mémoire dans la production de smartphones. Cependant, les analystes affirment qu'il s'agit d'une situation temporaire. Selon le cabinet d'études Counterpoint, au premier trimestre de l'année, les mémoires DRAM pour smartphones ont augmenté de 50 % et les mémoires NAND Flash de plus de 90 %.

Ces changements devraient avoir un impact direct sur le marché ouzbek. Étant donné que les produits Apple sont principalement importés, les prix des modèles Mac et iPad dans les boutiques officielles et non officielles pourraient augmenter considérablement dans les prochaines semaines. Cela incite les consommateurs à réanalyser les prix avant d'effectuer un achat.