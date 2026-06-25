Le début historique et tant attendu de notre équipe nationale à la Coupe du Monde a commencé par des défis très sérieux. Le tirage au sort ne nous a fait aucun cadeau : dès les deux premiers matchs, nous avons affronté deux des plus grands géants du football mondial, la Colombie et le Portugal.

Bien que les protégés de Fabio Cannavaro aient manqué leur chance lors des deux rencontres, on ne peut pas dire que le Mondial est un échec pour nous. En effet, certains membres de l'équipe nationale ont déjà attiré l'attention des grands clubs étrangers, des scouts et d'agents renommés grâce à leur talent.

L'aveu de l'agent renommé Paulo Barboza

Paulo Barboza, célèbre agent portugais qui suit attentivement le football ouzbek depuis longtemps, a analysé spécifiquement le match contre le Portugal. Après la rencontre, il a parlé avec enthousiasme de deux étoiles ouzbèkes qui l'ont impressionné :

« Au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov m'a beaucoup surpris. Lors du match contre le Portugal, le jeu collectif n'était pas optimal, les joueurs n'ont pas pu montrer la même dynamique que contre la Colombie. Mais Husanov s'est tout de même distingué. Un autre joueur, Abbosbek Fayzullayev, a également réalisé une performance étonnamment intéressante et brillante. Je peux affirmer avec confiance qu'Abduqodir Husanov deviendra l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League anglaise (PL) à l'avenir. Il possède toutes les qualités pour cela, c'est un véritable joueur de haut niveau ! »

Où se trouvent actuellement les fiertés de notre équipe nationale et quelle est leur valeur ?

Ces deux footballeurs de 22 ans, qui ne cessent d'impressionner les experts étrangers, s'imposent déjà sur la scène internationale :

Abduqodir Husanov (Manchester City) : Notre défenseur a réalisé une saison impressionnante, non seulement avec l'équipe nationale, mais aussi au niveau du club. Lors de la saison 2025/2026, sous la direction de Pep Guardiola, il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues ! Il a remporté la FA Cup et la Carabao Cup. Le joueur, sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2029, a vu sa valeur marchande Transfermarkt sur le portail, grimper à 50 millions d'euros .

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Başakşehir) : Après un passage réussi en Russie, Abbosbek a passé la saison dernière en Süper Lig turque. Avec le club turc, il a disputé 26 matchs et a été l'auteur de 4 buts et 7 passes décisives (assists) . Actuellement, sa valeur marchande s'élève à 7 millions d'euros .

Même si les résultats au classement de la Coupe du Monde ne sont pas ceux que nous souhaitions, de telles compétitions majeures constituent une expérience précieuse pour nos joueurs et servent de vitrine géante ouvrant la voie vers les top clubs européens !