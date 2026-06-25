Les prix des produits Apple augmentent fortement : les modèles MacBook et iPad deviennent plus chers

Apple a révisé les prix de sa gamme d'ordinateurs et de tablettes. Selon Bloomberg, la hausse significative du coût des composants RAM et de stockage sur le marché mondial a contraint le géant technologique à augmenter le prix final de ses produits. Bien que ces changements ne concernent pas encore les iPhone, les prix des Mac et iPad ont considérablement évolué. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La plus forte augmentation de prix a été observée sur le modèle Mac Studio. Équipé du processeur M4 Max, cet appareil est désormais vendu à 2500 dollars au lieu de 2000 dollars. Cette hausse de 500 dollars pour cet ordinateur destiné aux professionnels et aux designers constitue l'un des sauts les plus importants du secteur.

Changements sur les modèles MacBook et iPad

Le segment des ordinateurs portables a également connu une hausse notable des prix. En particulier, le prix du MacBook Pro en configuration de base est passé de 1700 à 2000 dollars. Le modèle populaire MacBook Air est désormais fixé à 1300 dollars au lieu de 1100 dollars. Même le modèle MacBook Neo, considéré comme le plus abordable, a perdu un peu de son statut « bon marché » — son prix est passé de 600 à 700 dollars.

Une situation similaire est observée sur le marché des tablettes. L'iPad Pro, considéré comme la tablette la plus puissante d'Apple, est désormais proposé à 1200 dollars au lieu de 1000 dollars. L'iPad Air, représentant le segment intermédiaire, a augmenté de 600 à 750 dollars. Voici la liste des principaux appareils dont le prix a changé :

Mac Studio (M4 Max) — 2500 dollars (auparavant 2000$);

MacBook Pro (base) — 2000 dollars (auparavant 1700$);

MacBook Air — 1300 dollars (auparavant 1100$);

iPad Pro — 1200 dollars (auparavant 1000$);

iPad Air — 750 dollars (auparavant 600$).

Les analystes soulignent qu'Apple a longtemps tenté de maintenir la valeur de ses produits malgré la hausse du coût des composants. Le PDG Tim Cook avait déjà averti que des augmentations de prix étaient inévitables. Grâce à des achats en gros et une intégration étroite avec ses fournisseurs, l'entreprise avait réussi à résister à l'inflation mondiale, mais la situation actuelle sur le marché des composants a nécessité une révision de sa politique tarifaire.

Ces changements devraient avoir un impact direct sur le marché local. Les produits Apple importés par les revendeurs officiels et non officiels sont basés sur les prix du marché mondial. Par conséquent, il est probable que les prix des modèles MacBook et iPad augmentent également dans les magasins locaux dans les prochains jours.

Pour l'instant, le fait que les prix des modèles iPhone restent inchangés est la seule consolation pour les utilisateurs. Cependant, si le coût des composants continue d'augmenter, il n'est pas exclu que les prix des smartphones soient également révisés à l'avenir.