Xiaomi présente la nouvelle génération de thermopots Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L

Xiaomi, l'un des leaders du monde technologique, continue d'étendre son écosystème d'appareils domestiques intelligents. Cette fois, la marque a dévoilé le thermopot intelligent Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L, qui se distingue non seulement par sa capacité, mais aussi par ses capacités technologiques. Cet appareil regroupe toutes les fonctions nécessaires pour une cuisine moderne. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La caractéristique principale du nouvel appareil est son système de « circulation active de l'eau ». Selon ixbt.com, cette technologie assure un chauffage uniforme de l'eau à l'intérieur du réservoir. Habituellement, on observe une différence de température entre les couches supérieure et inférieure dans les thermopots, mais les ingénieurs de Xiaomi ont résolu ce problème. Lorsque le mode de maintien de la température est activé pendant 30 minutes, la différence entre les couches d'eau ne dépasse pas ±2°C.

Contrôle intelligent et réglages de température précis

Un autre avantage du modèle Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L réside dans sa flexibilité. Contrairement aux thermopots classiques, cet appareil permet de régler la température avec une précision de 1°C. Cela est particulièrement utile pour infuser différents types de thé ou préparer des bouillies pour bébés. Les utilisateurs peuvent définir les paramètres de chauffage à distance via l'application Mi Home.

Une attention particulière a également été portée aux spécifications techniques et à la sécurité de l'appareil :

Le réservoir interne est fabriqué sans soudure en acier inoxydable alimentaire de grade 316L ;

Toutes les pièces en contact avec l'eau sont faites de matériaux écologiques de haute qualité ;

Un système de contrôle électronique du niveau d'eau est intégré ;

Un système double spécial de réduction du bruit est installé.

Côté design, l'appareil adopte le style minimaliste propre à la marque Xiaomi, s'intégrant parfaitement dans tout intérieur. La capacité de 5L du thermopot est très pratique pour les familles nombreuses ou les employés de bureau. De plus, la cuve interne est amovible, ce qui facilite considérablement le lavage et le nettoyage.

Concernant le prix, le prix de détail suggéré sur le marché chinois est de 699 yuans. Cependant, grâce aux commandes initiales et à diverses subventions, les acheteurs peuvent l'acquérir pour environ 83 dollars. L'arrivée de ce modèle sur le marché ouzbek via l'importation officielle ou parallèle est attendue dans les prochains mois, une excellente nouvelle pour les passionnés de domotique.