Le design du Nothing Phone (4b) officiellement dévoilé : qu'est-ce qui a changé ?

La marque britannique Nothing a dévoilé le design officiel de son prochain smartphone abordable, le Nothing Phone (4b). Ce dispositif, dont le début est attendu sur le marché indien, vise à poursuivre la vision esthétique unique de l'entreprise et à renforcer sa position dans le segment milieu de gamme. Cette nouvelle a surpris les passionnés de technologie, car les spéculations sur son apparence s'intensifiaient à l'approche de la date de présentation. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le design du Nothing Phone (4b) combine des éléments distinctifs des modèles Phone (4a) et Phone (4a) Pro. Bien que le smartphone conserve le style traditionnel du boîtier transparent de la marque, cette fois, la transparence est limitée au bloc caméra supérieur. Cette approche, déjà utilisée sur le Phone (4a) Pro, confère à l'appareil un look plus compact et moderne.

Une nouvelle version de l'interface Glyph

Le système Glyph Interface, familier des utilisateurs, a été légèrement modifié sur le nouveau modèle. Les larges panneaux lumineux des anciens appareils sont remplacés par la Glyph Bar, vue pour la première fois sur le Phone (4a). Ce panneau offre des effets visuels distinctifs lors des notifications et des appels, restant l'identité visuelle principale de la marque Nothing. Les rendus officiels présentent le smartphone en bleu, mais selon des insiders, des variantes noire et blanche devraient également être commercialisées.

Pour l'instant, l'entreprise s'est contentée de montrer le design du panneau arrière. L'épaisseur des bordures de l'écran avant reste secrète. Cependant, étant donné que Nothing privilégie toujours des cadres symétriques, le Phone (4b) pourrait également satisfaire les utilisateurs sur ce point.

Spécifications techniques et performances

Bien que les caractéristiques techniques de l'appareil n'aient pas encore été officiellement confirmées, des données apparues sur la plateforme Geekbench ont révélé certains détails. Selon celles-ci, le Nothing Phone (4b) sera équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Ce chipset assure un fonctionnement stable et une efficacité énergétique pour les smartphones de milieu de gamme.

D'après les résultats des tests, l'appareil a obtenu 1088 points en mode single-core et 3155 points en mode multi-core. De plus, le smartphone devrait être équipé de 8 GB de RAM et fonctionner sous le dernier système d'exploitation Android 16. Cela signifie que Nothing continuera de supporter ses appareils logiciellement sur le long terme.

Sur le marché ouzbek, les produits de la marque Nothing deviennent populaires auprès des jeunes grâce à leur design insolite. Le modèle Phone (4b) se distinguera sans aucun doute de ses concurrents par son prix abordable et son style « transparent » propre à la marque. Toutes les caractéristiques et le prix du smartphone devraient être officiellement annoncés dans les prochains jours.