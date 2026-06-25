José Mourinho répond aux rumeurs de purge des stars au Real Madrid

José Mourinho, de retour comme entraîneur principal du Real Madrid, s'est exprimé pour la première fois officiellement sur les rumeurs concernant la vente des joueurs cadres de l'équipe. Le technicien portugais a démenti les spéculations selon lesquelles il mènerait un « nettoyage » radical de l'effectif dans le cadre de son nouveau projet, affirmant que sa priorité est de conserver les stars actuelles. C'est ce qu'indique l'information de .

Lors d'une interview exclusive accordée au podcast Beast Mode On, Mourinho n'a pas caché sa surprise face aux informations relayées par la presse. Selon lui, les discussions sur la mise sur le marché de plusieurs stars en raison de conflits internes survenus sous les anciens entraîneurs sont infondées. Le coach devrait officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet.

Sa philosophie de travail avec les stars

« Je veux voir ces joueurs dans mon équipe ! Je veux travailler avec les meilleurs. Ma tâche actuelle est d'unifier l'équipe et de trouver un moyen de résoudre les problèmes observés lors des saisons précédentes. Si vous avez des problèmes avec des joueurs de niveau moyen, c'est une véritable tragédie. Quant aux grands joueurs, ils restent toujours des grands joueurs », a souligné Mourinho.

La saison 2025-26 du Real Madrid n'a pas été aussi fructueuse que prévu. Après la démission de Xabi Alonso, l'équipe a été provisoirement dirigée par Alvaro Arbeloa. Le « club royal », qui s'est contenté d'une deuxième place en Liga, a subi une défaite humiliante contre Albasete en Coupe d'Espagne et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sont précisément ces échecs qui ont alimenté les discussions sur d'importants changements au sein de l'équipe.

Nouveaux transferts et exigences

Avec l'arrivée de Mourinho, le club a déjà commencé à s'activer sur le marché des transferts. Des joueurs comme Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté ont rejoint les rangs de l'équipe. L'entraîneur ne cache pas être très exigeant dans le choix des joueurs correspondant à son style de jeu.

À la question sur ses critères de sélection des joueurs, Mourinho a répondu : « Je recherche la qualité. Parfois, les gens disent qu'un joueur a une excellente technique mais qu'il est physiquement faible. Cela signifie qu'il n'est pas un bon joueur. Ou alors, le joueur est talentueux mais irrégulier — ceux-là ne sont pas non plus considérés comme de grands joueurs ».

Pour rappel, José Mourinho a signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid. C'est son deuxième retour à Madrid, après avoir remporté le championnat d'Espagne avec un nombre record de points entre 2010 et 2013. Cette nomination est également passionnante pour les fans de football ouzbeks, car le Real Madrid sous la direction de Mourinho s'est toujours distingué par son jeu agressif et axé sur le résultat.