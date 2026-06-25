General Intuition, qui entraîne l'AI via les jeux vidéo, valorisée à 2,3 milliards de dollars

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General Intuition, qui entraîne l'AI via les jeux vidéo, valorisée à 2,3 milliards de dollars

La startup General Intuition, basée à New York, a levé 320 millions de dollars dans le cadre d'un projet visant à créer un « cerveau » universel pour les robots et les agents numériques basé sur des données de jeux vidéo. Suite à ce tour de table, la valorisation de l'entreprise a atteint 2,3 milliards de dollars. Cette technologie propose une approche révolutionnaire pour apprendre à l'AI à se déplacer non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pim de Witte, fondateur et PDG de l'entreprise, souligne que leur agent peut agir indépendamment pendant des centaines d'heures dans des jeux complexes comme Fortnite. Le point le plus intéressant est que le même algorithme est utilisé pour contrôler des robots quadrupèdes. Cela signifie que l'AI peut transférer avec succès l'expérience acquise en environnement virtuel vers le monde physique.

Des jeux vidéo à la robotique réelle

L'approche de General Intuition diffère fondamentalement de celle de ses concurrents. Alors que la plupart des entreprises tentent d'entraîner l'AI uniquement via l'analyse de vidéos, l'équipe de de Witte prend également en compte les touches pressées par les utilisateurs pendant le jeu. Cette méthode aide le modèle à mieux comprendre le raisonnement spatial-temporel (spatial-temporal reasoning).

Selon TechCrunch, l'entreprise a obtenu sa première base de données via la plateforme Medal. Cette plateforme permet aux gamers de télécharger leurs sessions de jeu. Des millions d'heures de clips de jeu et les commandes associées ont servi de terrain d'entraînement parfait pour le modèle de General Intuition. En conséquence, le robot apprend très rapidement à comprendre les objets du monde réel.

Selon les experts de l'entreprise, seulement huit minutes de données réelles ont suffi pour adapter le robot à un nouvel environnement. Par exemple, un robot configuré sur la base de données recueillies dans la rue a pu se déplacer librement entre les chaises et les obstacles d'un bureau. Ce résultat est considéré comme très élevé pour la robotique moderne.

Perspectives d'avenir

Contrairement aux modèles textuels (LLM) comme ChatGPT, le modèle développé par General Intuition est spécialisé dans la réaction rapide aux informations visuelles et l'exécution de mouvements physiques. Cette technologie devrait être appliquée dans les domaines suivants :

  • Gestion de la logistique complexe et des robots d'entrepôt ;
  • Robots assistants effectuant des tâches domestiques quotidiennes ;
  • Mouvements humains des assistants virtuels dans les jeux et les applications ;
  • Mécanismes de prise de décision plus sûrs et plus intelligents pour les systèmes autonomes.
Actuellement, les investissements totaux de l'entreprise s'élèvent à 454 millions de dollars. De tels investissements prouvent que dans le monde technologique, les jeux vidéo ne sont pas seulement un divertissement, mais une source de données cruciale pour la création d'une AI générale (AGI) future.

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Nodirbek Razzokov
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