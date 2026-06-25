Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a exprimé son admiration pour la star de l'équipe, Neymar, après le match contre l'Écosse dans le cadre du championnat du Japon. Les actions de l'attaquant, de retour après une longue absence, et son amour infini pour le football ont impressionné l'entraîneur expérimenté. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de la rencontre disputée au Hard Rock Stadium de Miami, le Brésil a remporté une victoire convaincante 3-0. Neymar est entré en jeu à la 72e minute d'un match où Vinicius Junior a inscrit un doublé et Matheus Cunha un but. Cela a permis au légendaire « numéro 10 » de participer pour la quatrième fois consécutive à une Coupe du monde.

Selon Goal.com, Neymar n'avait pas porté le maillot de l'équipe nationale depuis octobre 2023. Après exactement 981 jours, il est revenu sur le terrain sous la « canary ». Carlo Ancelotti a particulièrement salué l'approche professionnelle du joueur durant son processus de rééducation et sa détermination à retrouver sa condition physique.

Le retour de Neymar et la question de la motivation

« Il méritait de jouer car il a suivi son processus de récupération de manière très sérieuse et professionnelle », a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse d'après-match. Selon l'entraîneur, même s'il est dans la phase finale de sa carrière, Neymar joue avec une passion immense, comme un enfant sur le terrain.

À la question des journalistes espagnols de savoir si Neymar avait besoin d'une motivation supplémentaire, Ancelotti a répondu fermement. Il a souligné que jouer pour la « Seleção » est en soi un immense honneur pour tout footballeur et qu'aucun stimulus supplémentaire n'est nécessaire. On sent dans chaque geste de Neymar que le football n'est pas seulement un métier, mais le sens de sa vie.

Selon les statistiques, l'héritage de Neymar en Coupe du monde est conséquent : il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives jusqu'à présent. La victoire contre l'Écosse a propulsé le Brésil en phase éliminatoire en tant que leader du groupe C.

Qui sera le prochain adversaire ?

L'équipe nationale du Brésil se rendra désormais à Houston pour disputer le quart de finale. Au prochain tour, ils devraient affronter soit les Pays-Bas, soit le Japon, soit la Suède. Ancelotti est conscient que la phase décisive du tournoi commence et que, quel que soit l'adversaire, le match sera très complexe.

Sous la direction du technicien italien, le Brésil continue de présenter un football offensif et attrayant. Le retour d'un leader expérimenté comme Neymar devrait avoir un impact positif sur l'atmosphère interne de l'équipe et devenir un facteur de victoire lors des matchs décisifs.