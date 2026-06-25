José Mourinho dévoile ses favoris pour la Coupe du Monde 2026 et souhaite l'échec des stars du Real Madrid

L'entraîneur renommé José Mourinho a récemment partagé ses attentes concernant la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Tout en énumérant les favoris du tournoi, le technicien expérimenté a exprimé un souhait inattendu concernant les joueurs du Real Madrid qu'il dirige. Selon lui, une élimination précoce des stars madrilènes avec leurs équipes nationales pourrait être plus bénéfique pour les intérêts du club. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Actuellement aux commandes du Real Madrid pour la deuxième fois, Mourinho s'est entretenu avec Adebayo Akinfenwa dans le podcast Beast Mode On. L'entraîneur n'a pas caché sa confiance en son pays natal. Il considère l'équipe nationale du Portugal, menée par Cristiano Ronaldo, comme l'un des principaux prétendants au trophée. Parallèlement, il a souligné, comme à son habitude, qu'il attendait de grands résultats de la part de l'équipe d'Angleterre.

Le potentiel de l'Angleterre et du Portugal

Mourinho a déclaré qu'il évaluait hautement le potentiel de l'équipe d'Angleterre depuis plusieurs années. Selon lui, la Premier League regroupe les meilleurs footballeurs du monde, ce qui devrait se refléter au niveau de la sélection. « Je dis toujours que l'Angleterre peut être championne. Nous avons vu une génération formidable avec Lampard, Gerrard, Terry et Beckham. L'effectif actuel est également très fort, mais ils butent souvent sur de petits détails comme les séances de tirs au but », a précisé l'entraîneur.

Le spécialiste a également ajouté que la pression des médias et des supporters anglais affectait négativement les joueurs. Selon lui, l'Angleterre a toujours eu de bons entraîneurs, mais le niveau de responsabilité et les attentes empêchent les joueurs de s'exprimer librement. Néanmoins, il est convaincu que de jeunes stars comme Jude Bellingham pourraient changer la donne cette fois-ci.

Pourquoi les stars du Real Madrid devraient-elles perdre ?

Les réflexions les plus intrigantes de Mourinho concernaient les joueurs de son club. L'effectif du Real Madrid compte des leaders de leurs sélections respectives comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. L'entraîneur a ouvertement admis souhaiter que ces stars soient éliminées rapidement de la Coupe du Monde. Ce point a également été mis en avant par la publication ixbt.com.

La raison est simple : la préparation de la saison au club et l'état physique des joueurs. Si les stars madrilènes atteignent les phases finales du tournoi, elles reviendront au club épuisées et tardivement. Cela pourrait nuire aux plans du Real Madrid pour la nouvelle saison. Pour Mourinho, les intérêts du club et la santé des joueurs priment sur le succès des équipes nationales.

Pour rappel, de nombreux records devraient être battus lors de la prochaine Coupe du Monde. Notamment, Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire en marquant dans six éditions différentes, tandis que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Dans un tel climat de compétition, l'approche pragmatique de Mourinho suscite naturellement des débats passionnés dans le monde du football.