Cadeaux spéciaux pour les bébés nés le 23 juin au Kazakhstan

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Cadeaux spéciaux pour les bébés nés le 23 juin au Kazakhstan

Une action spéciale a été organisée au Kazakhstan pour les bébés nés à l'occasion de la Journée olympique internationale. Plus de mille bébés nés le 23 juin ont reçu des ensembles de vêtements spéciaux avec l'inscription « Un Olympien est né » ainsi que des lettres de félicitations.

Cette initiative a été menée simultanément dans 234 maternités à travers le pays. Dans le cadre de l'action, les nouveaux parents ont également reçu des félicitations chaleureuses de la part des organisateurs.

Le projet a été lancé pour la première fois en 2020 et est organisé traditionnellement chaque année depuis lors. À travers cette initiative, les organisateurs visent à lier symboliquement les nouveau-nés au mouvement olympique et à ses valeurs d'amitié, de paix et de mode de vie sain.

L'action a été chaleureusement accueillie sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs saluant une telle attention et sollicitude.

Cinq nouveau-nés vêtus de blanc avec le symbole olympique sont allongés côte à côte.
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