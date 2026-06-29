Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération

·47·Technologie
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération

Dans le monde des technologies mobiles, la tradition de restaurer des appareils de style rétro avec des interprétations modernes se poursuit. HMD, le fabricant de téléphones sous la marque Nokia, a décidé de ressusciter la gamme Asha, autrefois très populaire. Un nouvel appareil portant l'indice HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305) est apparu dans la base de certification officielle de l'entreprise, ce qui indique qu'une version moderne du modèle légendaire sera bientôt présentée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

Pour rappel, le modèle Nokia Asha 305 original a été lancé pour la première fois en 2011. À l'époque, ce téléphone tactile compact fonctionnant sur la plateforme Series 40 servait de « pont » unique entre les appareils à touches simples et les smartphones complexes. Aujourd'hui, HMD vise à porter ce concept à un nouveau niveau technologique.

Harmonie entre technologies modernes et design classique

L'une des principales caractéristiques de la nouvelle génération du Nokia Asha 305 est la prise en charge des réseaux 4G LTE. Cela permet aux utilisateurs non seulement de passer des appels, mais aussi d'utiliser rapidement les messageries modernes et les services Internet. Selon Ixbt.com, le nouveau modèle devrait avoir des spécifications techniques similaires à l'appareil HMD Touch 4G présenté fin 2025.

Les spécifications techniques provisoires comprennent :

  • écran tactile de 3,2 pouces ;
  • processeur Unisoc T127 ;
  • 64 MB de RAM et 128 MB de stockage interne (extensible) ;
  • port USB-C et batterie amovible de 1950 mAh ;
  • système d'exploitation simplifié Touch OS.

Fait intéressant, le mot « Asha » signifie « espoir » traduit du hindi. En son temps, cette gamme était l'une des solutions tactiles les plus abordables et qualitatives pour les marchés émergents, y compris l'Ouzbékistan. L'apparition du nouveau modèle pourrait être idéale pour les utilisateurs qui apprécient la simplicité et la durabilité.

HMD a réussi à moderniser des modèles classiques tels que les Nokia 3310, 8110 et 6310 ces dernières années. Selon les analystes de la publication Gizmochina, le retour de l'Asha 305 est la prochaine étape importante de la stratégie rétro de l'entreprise. De tels appareils sont généralement très demandés comme second téléphone ou par ceux qui souhaitent une détox numérique.

Pour l'instant, la date de sortie exacte et le prix du nouveau modèle Nokia Asha 305 n'ont pas été officiellement annoncés. Cependant, le fait qu'il ait passé le processus de certification signifie que l'appareil est prêt pour la production de masse. Il est fort probable que ce téléphone apparaisse sur les marchés mondiaux, y compris dans la région d'Asie centrale, dans les prochains mois.

NokiaAshaHMDSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Technologie révolutionnaire en Chine : vitesse de 51 Tbit/s atteinte sur fibre optique à cœur creuxTechnologie révolutionnaire en Chine : vitesse de 51 Tbit/s atteinte sur fibre optique à cœur creuxAujourd'hui, 10:58Secret de 2000 ans révélé : des textes anciens enfouis sous les cendres du Vésuve lus pour la première foisSecret de 2000 ans révélé : des textes anciens enfouis sous les cendres du Vésuve lus pour la première foisAujourd'hui, 09:54Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la TerreIl a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la TerreAujourd'hui, 03:56La police canadienne au cœur d'une polémique après l'usage d'une image générée par AILa police canadienne au cœur d'une polémique après l'usage d'une image générée par AIAujourd'hui, 03:24La Californie interdit les publicités trop bruyantes sur le streamingLa Californie interdit les publicités trop bruyantes sur le streamingAujourd'hui, 02:54Jiu-jitsu météorologique : des scientifiques découvrent une nouvelle méthode pour gérer ouragans et sécheressesJiu-jitsu météorologique : des scientifiques découvrent une nouvelle méthode pour gérer ouragans et sécheressesAujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois