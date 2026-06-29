Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération

Dans le monde des technologies mobiles, la tradition de restaurer des appareils de style rétro avec des interprétations modernes se poursuit. HMD, le fabricant de téléphones sous la marque Nokia, a décidé de ressusciter la gamme Asha, autrefois très populaire. Un nouvel appareil portant l'indice HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305) est apparu dans la base de certification officielle de l'entreprise, ce qui indique qu'une version moderne du modèle légendaire sera bientôt présentée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

Pour rappel, le modèle Nokia Asha 305 original a été lancé pour la première fois en 2011. À l'époque, ce téléphone tactile compact fonctionnant sur la plateforme Series 40 servait de « pont » unique entre les appareils à touches simples et les smartphones complexes. Aujourd'hui, HMD vise à porter ce concept à un nouveau niveau technologique.

Harmonie entre technologies modernes et design classique

L'une des principales caractéristiques de la nouvelle génération du Nokia Asha 305 est la prise en charge des réseaux 4G LTE. Cela permet aux utilisateurs non seulement de passer des appels, mais aussi d'utiliser rapidement les messageries modernes et les services Internet. Selon Ixbt.com, le nouveau modèle devrait avoir des spécifications techniques similaires à l'appareil HMD Touch 4G présenté fin 2025.

Les spécifications techniques provisoires comprennent :

écran tactile de 3,2 pouces ;

processeur Unisoc T127 ;

64 MB de RAM et 128 MB de stockage interne (extensible) ;

port USB-C et batterie amovible de 1950 mAh ;

système d'exploitation simplifié Touch OS.

Fait intéressant, le mot « Asha » signifie « espoir » traduit du hindi. En son temps, cette gamme était l'une des solutions tactiles les plus abordables et qualitatives pour les marchés émergents, y compris l'Ouzbékistan. L'apparition du nouveau modèle pourrait être idéale pour les utilisateurs qui apprécient la simplicité et la durabilité.

HMD a réussi à moderniser des modèles classiques tels que les Nokia 3310, 8110 et 6310 ces dernières années. Selon les analystes de la publication Gizmochina, le retour de l'Asha 305 est la prochaine étape importante de la stratégie rétro de l'entreprise. De tels appareils sont généralement très demandés comme second téléphone ou par ceux qui souhaitent une détox numérique.

Pour l'instant, la date de sortie exacte et le prix du nouveau modèle Nokia Asha 305 n'ont pas été officiellement annoncés. Cependant, le fait qu'il ait passé le processus de certification signifie que l'appareil est prêt pour la production de masse. Il est fort probable que ce téléphone apparaisse sur les marchés mondiaux, y compris dans la région d'Asie centrale, dans les prochains mois.