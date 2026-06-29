Technologie révolutionnaire en Chine : vitesse de 51 Tbit/s atteinte sur fibre optique à cœur creux

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Technologie révolutionnaire en Chine : vitesse de 51 Tbit/s atteinte sur fibre optique à cœur creux

Les entreprises de télécommunications leaders en Chine ont testé avec succès, pour la première fois au monde, un système de communication par fibre optique à cœur creux (rempli d'air) en conditions réelles. Cette avancée technologique devrait porter la vitesse et la qualité de la transmission des données à un nouveau niveau. Dans le cadre d'un projet mené en collaboration par China Telecom, YOFC et Dekoli, un débit de 51,3 terabits par seconde a été atteint. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

L'aspect le plus important de la recherche est que ce volume massif de données a été transmis sur une distance d'environ 206 kilomètres sans aucun amplificateur de signal intermédiaire. Ce chiffre est considérablement plus élevé que les capacités des réseaux de fibres optiques traditionnels existants. Selon ixbt.com, l'expérience a été réalisée sur la plus grande ligne de communication commerciale transfrontalière à fibre creuse au monde.

Avantages de la nouvelle technologie

Dans les câbles à fibres optiques traditionnels, le signal lumineux se déplace à travers une fibre de verre. Dans la structure à cœur creux, le signal se propage via un canal d'air. Cette méthode augmente la vitesse de propagation de la lumière et réduit la latence au minimum. Comme la lumière se déplace 30 % plus vite dans l'air que dans le verre, l'échange de données s'effectue presque instantanément.

Pour atteindre ce résultat, les ingénieurs ont mis en œuvre un système de gestion flexible de la vitesse de transmission pour chaque longueur d'onde. De plus, une technologie de distribution dynamique de la puissance entre les canaux a été utilisée. Cela a permis d'optimiser le fonctionnement de l'ensemble de la ligne de communication en temps réel, en s'affranchissant de paramètres strictement définis.

Sécurité et perspectives d'avenir

Le nouveau système est amélioré non seulement en termes de vitesse, mais aussi de sécurité. Dans le cadre du projet, des fonctions d'arrêt d'urgence et des mécanismes d'alerte de panne ont été développés pour l'exploitation sécurisée des lignes optiques à haute puissance. Cela permet d'éviter les interruptions imprévues dans les réseaux dorsaux.

Selon les experts, les fibres optiques à cœur creux deviendront la solution principale pour les centres de données (Data centers) et les réseaux dorsaux intercontinentaux à l'avenir. Ces tests menés en Chine ont prouvé la faisabilité de la mise en œuvre de réseaux de nouvelle génération. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui développent leur économie numérique, de telles technologies pourraient jouer un rôle crucial dans l'amélioration fondamentale de la qualité d'Internet.

ChineTechnologieInternetFibre OptiqueChina Telecom
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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