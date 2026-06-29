Automatisation du processus d'enregistrement UzIMEI

Lors du press-tour, la nouvelle procédure mise en place pour l'enregistrement des appareils mobiles dans le système UzIMEI a également été présentée.

Désormais, pour les appareils mobiles importés sans droits de douane par des personnes physiques pour un usage personnel, l'établissement de la déclaration et l'enregistrement dans le système UzIMEI s'effectuent simultanément et automatiquement.

Alors que ces deux étapes étaient auparavant réalisées séparément, la nouvelle procédure réduit le temps d'attente pour les voyageurs.

Selon les estimations, cette simplification facilitera les démarches pour environ 70 % des voyageurs important un appareil mobile.