La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance

Le rover Perseverance de la NASA a réalisé l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la Planète Rouge. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances, les scientifiques ont confirmé la présence de composés organiques complexes là où se trouvaient un ancien lac et un système fluvial dans le cratère Jezero. Cette découverte porte les théories sur les conditions autrefois favorables à la vie sur Mars à un nouveau stade. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Il s'agit du carbone macromoléculaire (MMC) — des structures complexes composées de nombreux atomes de carbone interconnectés. Sur Terre, de tels composés se trouvent souvent dans des roches contenant des vestiges d'une activité biologique ancienne. Selon ixbt.com, il s'agit du premier cas de carbone macromoléculaire détecté directement à la surface de Mars, et constitue la preuve la plus fiable recueillie lors de l'exploration du cratère Jezero.

"Taches de léopard" et processus chimiques

Lors de l'étude des échantillons, l'attention des scientifiques a été attirée par d'étranges structures appelées "taches de léopard". Ces formes circulaires, d'un diamètre compris entre 0,25 et 1,2 millimètre, pourraient être le résultat d'interactions anciennes entre l'eau et les minéraux. Les analyses effectuées à l'aide de l'instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) à bord de Perseverance ont montré des signatures spectrales précises de structures carbonées complexes dans ces zones.

Les recherches ont montré que les matières organiques n'étaient pas dispersées aléatoirement dans les roches. Par exemple, dans les échantillons d'Apollo Temple, le carbone est étroitement lié aux minéraux carbonates et sulfates, tandis que dans les échantillons de Walhalla Glades, il a été préservé dans une matrice de silicate primaire. Cela signifie que la formation et la préservation des matières organiques sont liées à différents processus géologiques.

Le point le plus surprenant est que ces composés organiques ont été préservés presque à la couche supérieure de la roche — à seulement quelques micromètres de l'environnement extérieur. La surface actuelle de Mars est soumise à des radiations intenses et à des agents oxydants qui décomposent généralement rapidement l'organique. Les scientifiques supposent que ces composés sont soit extrêmement résistants, soit que les minéraux environnants les ont protégés pendant des milliards d'années.

L'avenir de la découverte et la mission Mars Sample Return

Il convient de noter que la découverte de carbone macromoléculaire ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu de la vie sur Mars. De tels composés peuvent apparaître non seulement par des processus biologiques, mais aussi via des réactions hydrothermales ou par la poussière cosmique et les météorites. Néanmoins, les preuves trouvées par Perseverance sont bien plus complètes et mieux préservées que les échantillons trouvés par le rover Curiosity à 3 200 kilomètres de là.

Pour déterminer avec certitude l'origine de cette découverte, il est nécessaire de ramener les échantillons sur Terre et de les examiner avec les équipements de laboratoire les plus modernes. Cependant, le programme Mars Sample Return de la NASA est actuellement menacé. L'administration du président américain Donald Trump a pratiquement cessé le financement de cette mission, ce qui pourrait retarder de nombreuses années la réponse de l'humanité à la question de l'existence de la vie sur Mars.