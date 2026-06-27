La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance

·2·Technologie
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance

Le rover Perseverance de la NASA a réalisé l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la Planète Rouge. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances, les scientifiques ont confirmé la présence de composés organiques complexes là où se trouvaient un ancien lac et un système fluvial dans le cratère Jezero. Cette découverte porte les théories sur les conditions autrefois favorables à la vie sur Mars à un nouveau stade. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Il s'agit du carbone macromoléculaire (MMC) — des structures complexes composées de nombreux atomes de carbone interconnectés. Sur Terre, de tels composés se trouvent souvent dans des roches contenant des vestiges d'une activité biologique ancienne. Selon ixbt.com, il s'agit du premier cas de carbone macromoléculaire détecté directement à la surface de Mars, et constitue la preuve la plus fiable recueillie lors de l'exploration du cratère Jezero.

"Taches de léopard" et processus chimiques

Lors de l'étude des échantillons, l'attention des scientifiques a été attirée par d'étranges structures appelées "taches de léopard". Ces formes circulaires, d'un diamètre compris entre 0,25 et 1,2 millimètre, pourraient être le résultat d'interactions anciennes entre l'eau et les minéraux. Les analyses effectuées à l'aide de l'instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) à bord de Perseverance ont montré des signatures spectrales précises de structures carbonées complexes dans ces zones.

Les recherches ont montré que les matières organiques n'étaient pas dispersées aléatoirement dans les roches. Par exemple, dans les échantillons d'Apollo Temple, le carbone est étroitement lié aux minéraux carbonates et sulfates, tandis que dans les échantillons de Walhalla Glades, il a été préservé dans une matrice de silicate primaire. Cela signifie que la formation et la préservation des matières organiques sont liées à différents processus géologiques.

Le point le plus surprenant est que ces composés organiques ont été préservés presque à la couche supérieure de la roche — à seulement quelques micromètres de l'environnement extérieur. La surface actuelle de Mars est soumise à des radiations intenses et à des agents oxydants qui décomposent généralement rapidement l'organique. Les scientifiques supposent que ces composés sont soit extrêmement résistants, soit que les minéraux environnants les ont protégés pendant des milliards d'années.

L'avenir de la découverte et la mission Mars Sample Return

Il convient de noter que la découverte de carbone macromoléculaire ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu de la vie sur Mars. De tels composés peuvent apparaître non seulement par des processus biologiques, mais aussi via des réactions hydrothermales ou par la poussière cosmique et les météorites. Néanmoins, les preuves trouvées par Perseverance sont bien plus complètes et mieux préservées que les échantillons trouvés par le rover Curiosity à 3 200 kilomètres de là.

Pour déterminer avec certitude l'origine de cette découverte, il est nécessaire de ramener les échantillons sur Terre et de les examiner avec les équipements de laboratoire les plus modernes. Cependant, le programme Mars Sample Return de la NASA est actuellement menacé. L'administration du président américain Donald Trump a pratiquement cessé le financement de cette mission, ce qui pourrait retarder de nombreuses années la réponse de l'humanité à la question de l'existence de la vie sur Mars.

MarsNASAPerseveranceEspaceScience
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Californie lance le premier système de suivi des licenciements dus à l'AILa Californie lance le premier système de suivi des licenciements dus à l'AIAujourd'hui, 04:27Des scientifiques japonais convertissent la lumière solaire en rayonnement ultravioletDes scientifiques japonais convertissent la lumière solaire en rayonnement ultravioletAujourd'hui, 03:57OnePlus N6 : nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh et écran AMOLEDOnePlus N6 : nouveau smartphone avec batterie de 8000 mAh et écran AMOLEDAujourd'hui, 03:27Scandale sur le marché de l'insurtech : la startup Corgi accusée de vol de code open sourceScandale sur le marché de l'insurtech : la startup Corgi accusée de vol de code open sourceAujourd'hui, 03:26Le gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAILe gouvernement américain prend le contrôle du modèle GPT-5.6 d'OpenAIAujourd'hui, 02:51Menace de l'IA : les développeurs restent le métier le plus stable de la techMenace de l'IA : les développeurs restent le métier le plus stable de la techAujourd'hui, 02:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois