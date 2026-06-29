Secret de 2000 ans révélé : des textes anciens enfouis sous les cendres du Vésuve lus pour la première fois

Si l'éruption du volcan Vésuve en 79 après J.-C. a totalement détruit les villes de Pompéi et d'Herculanum, elle a également préservé des bibliothèques uniques sous les cendres volcaniques. Des centaines de rouleaux trouvés dans la « Villa des Papyrus » à Herculanum ont été carbonisés en raison des températures élevées, et toute tentative d'ouverture physique aurait entraîné la destruction complète des textes. Cependant, grâce aux technologies modernes, des scientifiques ont réussi pour la première fois à lire intégralement un rouleau sans l'endommager. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Réalisée dans le cadre du projet international Vesuvius Challenge, cette recherche a permis de « dérouler » numériquement le papyrus PHerc. 1667, d'une longueur de 1,4 mètre. Le processus a utilisé la microtomographie à rayons X à haute énergie de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) et des algorithmes d'AI. Cet exploit ouvre une nouvelle ère dans l'étude de l'histoire antique, car l'ouverture de tels spécimens était jusqu'alors considérée comme impossible.

AI et reconstruction virtuelle

Les chercheurs ont utilisé la microtomographie à contraste de phase pour séparer les couches de papyrus. Cette méthode détecte non seulement la densité du matériau, mais aussi les infimes variations lors du passage des rayons X. Les données 3D obtenues ont été traitées sous forme de maillage géométrique spécial, puis projetées sur un plan 2D. Ce processus simule parfaitement l'ouverture manuelle du papyrus.

Des architectures de réseaux neuronaux telles que nnU-Net ont joué un rôle crucial dans la restauration du texte. L'AI a détecté à l'échelle microscopique les traces d'encre sur la surface du papyrus, même lorsque celles-ci présentaient la même couleur que le papier carbonisé. Point important : les modèles de machine learning ne « inventent » pas le texte, mais amplifient uniquement les signes visuels. Le texte final a ensuite été analysé et restitué par des papyrologues experts.

Stoïcisme et philosophie antique

Le texte restauré est un traité philosophique en grec, présumé lié aux traditions du stoïcisme. L'œuvre traite d'éthique, de la nature des actions humaines, des aspirations intérieures et du perfectionnement moral. Des fragments du texte mentionnent le nom du savant antique Aristocreon, considéré comme un parent de Chrysippe, l'un des principaux représentants de la philosophie stoïcienne.

Le projet Vesuvius Challenge, lancé en 2023, a réuni des physiciens, des ingénieurs et des experts en AI du monde entier. Selon les chercheurs, la méthode développée peut être appliquée non seulement à un seul artefact, mais à l'ensemble de la collection de la « Villa des Papyrus ». Cela signifie que des dizaines, voire des centaines d'œuvres inédites du monde antique pourraient être redécouvertes dans les années à venir.

Cette prouesse technologique marque une étape révolutionnaire dans la préservation du patrimoine historique. Alors qu'auparavant les archéologues risquaient de détruire un spécimen pour obtenir des informations précieuses, le scan numérique et les réseaux neuronaux permettent désormais de « ressusciter » les papiers les plus fragiles. Selon ixbt.com, ce projet est devenu la seule méthode fiable permettant de lire les œuvres disparues des penseurs de l'Antiquité.