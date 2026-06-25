L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo

Apple prépare des changements majeurs en termes de design et de capacités technologiques pour ses futurs smartphones, notamment le modèle iPhone 18 Pro. Selon les dernières informations, le bloc caméra de l'appareil sera considérablement agrandi et la partie saillante du boîtier s'épaissira. Ce changement n'est pas seulement esthétique, mais lié à une mise à jour technologique qui marquera une nouvelle ère pour la photographie mobile. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

S'appuyant sur des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement, la publication ixbt.com rapporte que l'épaisseur de la caméra de l'iPhone 18 Pro augmentera d'environ 2 millimètres par rapport à la génération actuelle. La raison principale de cette croissance est l'introduction d'un système d'ouverture variable (variable aperture) dans le module principal. Alors que les modèles iPhone actuels utilisent une ouverture fixe de f/1.78, le nouveau système permettra de modifier mécaniquement l'ouverture de l'objectif selon les conditions de prise de vue.

Nouvelles possibilités en photographie mobile

La technologie d'ouverture variable permet aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle sur l'image. Par exemple, dans des conditions de luminosité excessive, l'ouverture se « ferme », augmentant ainsi la netteté de l'image. À l'inverse, dans un environnement sombre, elle s'ouvre au maximum pour laisser passer plus de lumière vers le capteur. Cela devrait porter la qualité des photos nocturnes à un nouveau niveau.

De plus, Apple prévoit d'utiliser un grand capteur de 48 mégapixels de 1/1.12 pouce dans ses nouveaux smartphones. L'augmentation de la taille du capteur contribue également à ce que le module caméra occupe plus d'espace dans le boîtier. Selon les experts, les coûts de production du nouveau système photo seront environ 50 % plus élevés que les solutions actuelles, ce qui pourrait influencer le prix final de l'appareil.

Cette nouveauté de la série iPhone 18 Pro deviendra l'élément clé distinguant l'appareil de ses concurrents sur le marché, non seulement visuellement, mais aussi en termes de capacités de prise de vue professionnelles. Selon les informations, Samsung Display et LG Display ont déjà commencé la production de masse d'écrans OLED pour les appareils d'Apple prévus pour 2026.

Parallèlement, des insiders technologiques ont partagé d'autres plans d'Apple. Notamment, la source Fix Focus Digital a confirmé qu'Apple a pour l'instant suspendu les travaux sur l'iPhone pliable, mais que le développement du nouveau modèle iPhone SE 4 se poursuit activement. L'iPhone 18 Pro devrait être le principal vaisseau amiral technologique de l'entreprise pour les années à venir.