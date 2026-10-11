Comment fonctionne la TicNote Watch avec transcription vocale en 17 langues ?

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Comment fonctionne la TicNote Watch avec transcription vocale en 17 langues ?

Un nouveau gadget est apparu dans le monde de la technologie, facilitant considérablement le travail quotidien. La célèbre entreprise chinoise Mobvoi a officiellement présenté sa montre connectée TicNote Watch , capable d'enregistrer des conversations en temps réel, de les transcrire directement en texte et de générer des résumés grâce à l'intelligence artificielle.

Ce nouveau gadget est conçu pour devenir un véritable secrétaire numérique pour les professionnels gérant des réunions d'affaires, des conférences et des négociations quotidiennes.

Transcription en temps réel et capacités de Shadow AI 2.0

La TicNote Watch n'est pas seulement un enregistreur vocal, mais un assistant intelligent basé sur des réseaux neuronaux complexes :

  • Écoute et transcription en 17 langues : Le système traite la parole en 17 langues en temps réel et l'affiche instantanément sous forme de texte sur l'écran de la montre ;

  • Activation en un seul bouton : Il suffit d'appuyer sur le bouton dédié pendant 2 secondes pour lancer l'enregistrement. Un mode séparé est également prévu pour noter rapidement des idées urgentes ;

  • Mise en évidence des points clés : Pendant la conversation, l'utilisateur peut marquer les points principaux d'un simple clic. Une fois la discussion terminée, le programme les organise ;

  • Résumé par intelligence artificielle : L'assistant Shadow AI 2.0 intégré au gadget sélectionne les points les plus importants du texte transcrit pour créer un compte-rendu final, tout en aidant à rechercher des informations dans les archives.

Spécifications techniques : Microphone puissant et 200 heures de mémoire

Pour un enregistrement audio clair et impeccable, l'appareil est équipé d'un matériel moderne :

  • Microphones antibruit : Deux microphones sensibles intégrés au boîtier et des algorithmes de réduction du bruit captent clairement les conversations jusqu'à 3–5 mètres ;

  • Autonomie longue durée : La montre connectée peut enregistrer du son en continu pendant plus de 24 heures ;

  • Grande mémoire et service cloud : La mémoire interne de l'appareil peut stocker plus de 200 heures de fichiers audio. Toutes les données se synchronisent avec l'application mobile TicNote et le système cloud, formant une base de données unique.

Suivi de santé et fonctions de fitness quotidiennes

En plus de ses fonctions vocales, la TicNote Watch intègre toutes les fonctionnalités avancées des montres connectées traditionnelles :

  • Surveillance des indicateurs médicaux : L'appareil suit en continu la fréquence cardiaque (puls), le taux d'oxygène dans le sang (SpO2), le niveau de stress et les phases de sommeil ;

  • Navigation : Le module GPS intégré permet de suivre précisément les activités en extérieur et les itinéraires sur carte.

Cette nouvelle innovation de Mobvoi marque une étape importante dans l'intégration de l'AI et des technologies portables, offrant une solution pratique pour améliorer l'efficacité au travail.

MobvoiTicNote WatchShadow AI 2.0TranscriptionTechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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