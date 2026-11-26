Nouveaux prix des modèles AirPods et Apple Watch
Les prix des écouteurs AirPods et des montres connectées Apple Watch au 26 novembre 2026 ont été communiqués. La liste comprend diverses générations d'AirPods, Apple Watch, SE et Ultra, ainsi que leurs variantes par taille et couleur.
Écouteurs AirPods :
• AirPods 2.1 — 104 dollars ;
• AirPods 4 — 109 dollars ;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 dollars ;
• AirPods 5 ANC — 139 dollars ;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 dollars ;
• AirPods Pro Lightning — 169 dollars ;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 dollars ;
• AirPods Pro 3 — 209 dollars ;
• AirPods Max 2023 — 379 dollars ;
• AirPods Max 2 2024 — 439 dollars ;
• AirPods Max 2 2026 — 449 dollars.
Apple Watch 11 et 12, modèles avec bracelet Milanese :
• Apple Watch 11 2025, 42 mm Milanese — 699 dollars ;
• Apple Watch 11 2025, 46 mm Milanese — 759 dollars ;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 dollars.
Apple Watch 11 2025 :
• 42 mm Jet Black — 349 dollars ;
• 42 mm Space Gray — 349 dollars ;
• 42 mm Rose Gold — 379 dollars ;
• 42 mm Silver — 379 dollars ;
• 46 mm Jet Black — 379 dollars ;
• 46 mm Space Gray — 379 dollars ;
• 46 mm Silver — 369 dollars ;
• 46 mm Gold — 359 dollars (Soldes).
Apple Watch 12 2026, nouveau modèle :
• 42 mm — 419 dollars ;
• 46 mm — 449 dollars.
Apple Watch 9 :
41 mm :
• Midnight — 279 dollars ;
• Silver — 249 dollars.
45 mm :
• Midnight — 249 dollars (Soldes).
Apple Watch SE 2 :
• 40 mm Midnight — 199 dollars ;
• 40 mm Silver, Starlight — 229 dollars ;
• 44 mm Midnight — 199 dollars (Soldes) ;
• 44 mm Silver, Starlight — 239 dollars.
Apple Watch SE 3, nouveau modèle :
• 40 mm Midnight — 234 dollars ;
• 40 mm Starlight — 234 dollars ;
• 44 mm Midnight — 254 dollars ;
• 44 mm Starlight — 254 dollars.
Apple Watch Ultra 1 2022 :
• 49 mm — 489 dollars (Méga Soldes).
Apple Watch Ultra 2 :
• 49 mm Black — 599 dollars ;
• 49 mm Natural — 599 dollars ;
• 49 mm Black Milanese — 699 dollars.
Apple Watch Ultra 3 2025 :
• 49 mm Black — 639 dollars (Soldes) ;
• 49 mm Natural — 639 dollars.
Apple Watch Ultra 4, nouveau modèle :
• 49 mm — 779 dollars ;
• 49 mm Milanese — 1099 dollars.
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