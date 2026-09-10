Apple Watch Series 12 et Ultra 4 présentés

Apple a officiellement dévoilé ses nouvelles montres connectées, l'Apple Watch Series 12 et la Watch Ultra 4. Selon Ixbt.com, bien que les appareils ressemblent à leurs prédécesseurs, leur plateforme matérielle, leurs capacités d'AI et leurs fonctions de suivi de santé ont été radicalement mises à jour. Plus important encore, malgré ces améliorations majeures, les prix de lancement des gadgets restent inchangés. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

L'une des nouveautés notables de cette nouvelle génération est la refonte complète du système de surveillance cardiaque. Les appareils sont équipés d'une fonction d'enregistrement ECG améliorée et d'un nouveau capteur de rythme cardiaque. Il est désormais possible de mesurer le pouls de l'utilisateur toutes les cinq secondes, soit une fréquence 60 fois plus élevée qu'auparavant. De plus, la variabilité de la fréquence cardiaque est enregistrée toutes les cinq minutes au lieu d'une fois toutes les deux heures.

Intégration de la santé et de l'AI

Le logiciel de l'appareil a également été considérablement enrichi. Apple a entièrement mis à jour l'application Health, en faisant un outil d'analyse encore plus complet. Le programme étudie désormais l'état de l'utilisateur plus en profondeur et enrichit tous les indicateurs avec des explications générées par l'AI. De plus, de nouvelles fonctions offrant des conseils étape par étape en temps réel pendant les entraînements ont été ajoutées.

Une autre innovation importante est le système Audio Intelligence. Cette fonction combine les microphones intégrés de la montre avec des algorithmes d'AI pour aider les utilisateurs malentendants à identifier des sons ambiants importants, comme une sonnette ou une alarme. Le système est également capable de transcrire instantanément les 15 dernières secondes de conversation. Après avoir enregistré des conversations plus longues, l'AI en prépare automatiquement un résumé.

Apple précise que les enregistrements vocaux ne sont pas stockés et que l'entreprise elle-même n'a pas d'accès direct aux sons. La fonction Audio Intelligence devrait être lancée en version bêta fin 2026 et ne fonctionnera initialement qu'en anglais.

Spécifications techniques et prix

Le fonctionnement stable de toutes ces capacités avancées est assuré par le processeur Apple S11, basé sur l'architecture ARM et les technologies A20 Pro. Cette puce comprend deux cœurs de calcul économes en énergie, un GPU monocœur et un accélérateur d'AI quadricœur.

Pour la gamme Watch Series 12, Apple a préparé des versions premium avec un boîtier en céramique blanc et bleu. Le modèle Watch Ultra 4 met traditionnellement l'accent sur l'autonomie, démontrant une capacité à fonctionner plus de deux jours avec une seule charge. Selon les prix du marché, l'Apple Watch Series 12 sera vendue à partir de 400 USD, et la Watch Ultra 4 à partir de 800 USD.