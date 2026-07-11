Les spécifications et prix des Samsung Galaxy Watch Ultra 2 et Watch 9 ont été révélés

Le géant technologique sud-coréen Samsung prépare activement le lancement de sa nouvelle génération de montres connectées. À quelques jours de la présentation officielle, tous les détails techniques et les prix attendus des Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 ont fuité en ligne. Les informations fournies par la publication WinFuture et l'insider renommé Roland Quandt indiquent que ces appareils établiront de nouvelles normes sur le marché des wearables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Le changement majeur de la nouvelle gamme se situe au niveau de son matériel interne. Selon les informations, tous les modèles seront équipés du chipset Qualcomm SW6100 gravé en 3 nm. Ce processeur à 5 cœurs, composé d'un cœur haute performance (2,1 GHz) et de quatre cœurs économes en énergie (1,95 GHz), devrait augmenter considérablement la vitesse de fonctionnement des montres tout en réduisant la consommation d'énergie.

Une révolution dans la capacité de la batterie et l'autonomie

L'une des nouvelles les plus réjouissantes pour les utilisateurs est l'augmentation de la capacité de la batterie. En particulier, le modèle phare Galaxy Watch Ultra 2 dépassera les 590 mAh de la génération précédente pour être équipé d'une batterie de 800 mAh. Il s'agit d'un chiffre très élevé pour une montre connectée, permettant à l'appareil de fonctionner activement pendant plusieurs jours avec une seule charge.

Les modèles standard Galaxy Watch 9 présentent également des changements : la version 44 mm sera dotée d'une batterie de 445 mAh. Le modèle plus petit de 40 mm sera limité à une source d'alimentation de 325 mAh. En matière de mémoire, Samsung n'a pas lésiné : les montres seront commercialisées avec 2 GB de RAM et, selon le modèle, 32 ou 64 GB de stockage interne.

Design et caractéristiques de durabilité

Il existe également des différences notables en termes d'apparence et de niveau de protection. Le boîtier de la Galaxy Watch 9 est fabriqué en aluminium et bénéficie d'une étanchéité de 5 ATM. Le représentant du segment haut de gamme, la Galaxy Watch Ultra 2, est produit dans un boîtier en titane robuste. Ce modèle bénéficie d'une protection permettant une immersion jusqu'à 100 mètres, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs de sports extrêmes.

De plus, tous les nouveaux modèles prennent en charge les normes de communication sans fil modernes :

Protocole de nouvelle génération Bluetooth 6.0 ;

Wi-Fi double bande et module NFC ;

Réseau de communication LTE sur certaines modifications ;

Système Wear OS et interface One UI Watch 9.

Concernant les prix, une légère augmentation est à prévoir. Selon les insiders, Samsung a décidé d'augmenter les tarifs en raison des nouvelles technologies et d'une batterie plus puissante. La présentation officielle des Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 est prévue lors de l'événement Galaxy Unpacked qui se tiendra le 22 juillet à Londres. L'arrivée de ces gadgets sur le marché est attendue pour début août.