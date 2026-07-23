Samsung révolutionne le marché des montres connectées : les modèles Galaxy Watch bénéficieront de 5 ans de mises à jour

Le géant technologique sud-coréen Samsung a annoncé une extension significative de la durée de support logiciel pour sa nouvelle génération de montres connectées. Cette mesure permet non seulement aux utilisateurs de profiter plus longtemps de leurs appareils, mais établit également une nouvelle norme sur le marché des gadgets portables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations officielles de l'entreprise, les modèles Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 recevront jusqu'à cinq générations de mises à jour du système d'exploitation Wear OS. De plus, des correctifs de sécurité spécifiques seront fournis pendant cinq ans. Comme l'indique ixbt.com, cela signifie que ces montres seront mises à jour jusqu'à la version Wear OS 12 et resteront pertinentes au moins jusqu'en 2031.

Avantage sur la concurrence et nouvelles opportunités

À titre de comparaison, les générations précédentes de montres connectées Samsung étaient limitées à quatre mises à jour majeures du système et cinq ans de support de sécurité. Désormais, l'entreprise a franchi une étape supplémentaire dans la durée de vie de ses montres phares. À cet égard, Samsung a considérablement devancé ses principaux concurrents.

Par exemple, pour le modèle Google Pixel Watch 4, les mises à jour du système d'exploitation et de sécurité ne sont garanties que pour trois ans. La comparaison avec Apple est plus complexe, car la firme de Cupertino ne divulgue pas à l'avance la durée de support de ses appareils. Cependant, avec la sortie de watchOS 27, il a été observé que certains modèles d'Apple Watch ont été privés de mises à jour trois ans après leur commercialisation.

Les modèles Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 ont été présentés aux côtés de la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung. Outre le logiciel, ces gadgets ont également bénéficié d'améliorations techniques majeures. Ils sont notamment équipés de la plateforme matérielle Snapdragon Wear Elite et de batteries à capacité accrue.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle est très importante, car à une époque où le prix des montres connectées augmente, le fait qu'un appareil ne devienne pas obsolète pendant 5 à 6 ans constitue un facteur clé dans la décision d'achat. De plus, les nouvelles montres intègrent les capacités étendues du système d'IA Galaxy AI, offrant des données plus précises pour le suivi de la santé.