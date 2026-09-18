iFlytek présente l'AI Recording Card, un appareil d'enregistrement vocal assisté par IA

À une époque où les technologies d'intelligence artificielle progressent rapidement, la société chinoise iFlytek a annoncé un nouvel appareil spécialisé dans le traitement et la transcription des enregistrements vocaux : l'AI Recording Card. Selon ixbt.com, cet appareil compact devrait révolutionner l'enregistrement des flux de travail, des réunions et des négociations importantes, car il intègre des capacités d'IA modernes visant à faire gagner du temps à l'utilisateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le nouveau gadget se distingue par son design ultra-fin et léger. Ses dimensions sont de seulement 85,6 × 54 × 4 millimètres pour un poids estimé à 33 grammes. Les fabricants proposent l'appareil dans des coloris modernes tels que « Gris cosmique » et « Noir obsidienne ». De plus, grâce à sa conception magnétique, il est possible de fixer le gadget directement au dos d'un smartphone.

Capacités techniques et qualité d'enregistrement

Le système d'enregistrement de l'appareil se compose d'un microphone à conduction osseuse pour une haute précision et de trois microphones directionnels capables de capter le son jusqu'à 8 mètres. Il est équipé d'une fonction de suppression du bruit de niveau professionnel, permettant une capture vocale claire même dans des environnements bruyants. Les algorithmes d'IA jouent un rôle clé dans la conversion des données en texte et la génération automatique de résumés.

L'IA ne se contente pas de transcrire la parole en texte, elle rédige également des comptes-rendus de réunions, établit des listes de tâches et traduit la parole dans 10 langues étrangères. En outre, l'appareil reconnaît plusieurs dialectes locaux ainsi que deux langues de minorités ethniques. Selon l'entreprise, la transcription et le chiffrement d'un enregistrement de deux heures ne prennent que deux minutes.

Autonomie de la batterie et services additionnels

L'iFlytek AI Recording Card est doté d'un écran OLED de 0,95 pouce, de 16 GB de mémoire interne et d'une batterie de 216 mAh. L'autonomie annoncée est de 30 heures, et une technologie de charge magnétique inversée est prévue. Pour plus de confort, les acheteurs bénéficient d'un service de transcription illimité gratuit pendant la première année. Le prix du gadget sur le marché chinois est de 999 yuans.