Le Japon propose un projet fantastique pour fournir à l'humanité une énergie illimitée

Le géant japonais de la construction et de l'ingénierie Shimizu Corporation a présenté l'une des idées les plus audacieuses et grandioses de l'histoire des technologies spatiales : Luna Ring Selon ce projet, une ceinture de panneaux solaires s'étendant sur des milliers de kilomètres le long de l'équateur lunaire sera construite, et l'énergie électrique propre et illimitée produite sera transmise directement à la Terre.

Ce miracle technologique a été conçu pour libérer l'humanité de la pénurie énergétique mondiale et des problèmes écologiques.

« Luna Ring » : Comment fonctionne cette usine géante dans l'espace ?

Bien que le concept proposé rappelle les films de science-fiction, il repose sur des bases scientifiques et techniques concrètes :

Une ceinture le long de l'équateur lunaire : En raison de l'absence de conditions météorologiques, de nuages ou d'atmosphère à la surface de la Lune, les rayons du soleil frappent en permanence et sans interruption. Les panneaux placés le long de l'équateur permettent une production d'énergie continue ;

Une puissance théorique de 13 000 térawatts : Selon les calculs préliminaires des ingénieurs de Shimizu Corporation, la puissance maximale du système pourrait atteindre jusqu'à 13 000 térawatts — soit plusieurs fois la quantité d'énergie consommée dans le monde entier aujourd'hui ;

Comment l'énergie arrive-t-elle sur Terre : L'énergie générée est envoyée sans fil à travers l'espace vers d'immenses stations réceptrices sur Terre à l'aide de micro-ondes (magnétrons) et de faisceaux laser de haute précision.

Qui réalisera la construction ?

Comme les conditions lunaires sont dangereuses et extrêmement difficiles pour l'homme, le processus de construction sera entièrement automatisé :

Robots télécommandés : Tous les travaux d'assemblage, d'installation des panneaux et de mise en place de l'infrastructure seront effectués par des brigades de robots intelligents contrôlés à distance depuis la Terre ;

Utilisation des ressources locales : Il est prévu d'utiliser le sol lunaire (régolithe) et ses minéraux comme matériaux de construction.

Réalité ou utopie ?

Concernant l'avenir et la faisabilité du projet, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte :

Pour l'instant, seulement un concept : « Luna Ring » n'est pas un plan approuvé ou un projet en cours de construction, mais un concept scientifique proposé pour l'avenir ;

Tests complexes : La mise en œuvre de ce système nécessite des milliers de milliards de dollars d'investissements, une réduction drastique des coûts de transport spatial et la preuve totale des aspects techniques et économiques d'une transmission d'énergie sécurisée.

Néanmoins, cette initiative de Shimizu Corporation est la preuve éclatante que l'humanité se prépare à puiser l'énergie propre non plus sur sa propre planète, mais dans les étendues du cosmos.