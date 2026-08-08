Une nouvelle étape et des échanges illimités pour la version gratuite de ChatGPT

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Une nouvelle étape et des échanges illimités pour la version gratuite de ChatGPT

OpenAI, leader du marché de l’intelligence artificielle, a présenté une importante mise à jour de la plateforme ChatGPT. Selon ixbt.com, ces changements visent avant tout à élargir considérablement les possibilités offertes aux utilisateurs de la version gratuite du service. Dès la semaine prochaine, les échanges seront plus pratiques pour des millions de personnes. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon les informations diffusées par l’entreprise, dans le cadre de cette mise à jour, le modèle GPT-5.6 Luna deviendra la principale ressource d’intelligence artificielle pour tous les utilisateurs des formules gratuite et Go. Les anciennes limites de 10 à 40 messages par heure seront également totalement supprimées, offrant un accès entièrement illimité aux chats textuels.

Dans le même temps, les spécialistes ont rappelé aux utilisateurs que certaines restrictions resteront en vigueur. Notamment, les règles actuelles continueront de s’appliquer au téléversement de fichiers, au traitement des images et à l’utilisation d’autres outils supplémentaires. Cela montre que l’entreprise cherche à maintenir un équilibre dans la répartition de ses ressources.

Questions complexes et nouvelles fonctionnalités

Afin de faciliter l’obtention de réponses aux questions complexes, un bouton Think spécial a été ajouté à l’interface. Grâce à ce bouton, l’utilisateur pourra demander manuellement à l’intelligence artificielle de consacrer davantage de ressources de calcul au raisonnement logique.

De son côté, le modèle GPT-5.6 Sol mis à jour a été proposé aux abonnés payants Plus et Pro. Cette version est conçue pour les tâches quotidiennes, notamment la recherche et l’analyse d’informations, la planification, la rédaction de textes et la prise de décisions, et fournit des réponses plus précises et concises.

Un curseur de contrôle spécial a également été introduit pour le modèle Sol. Il permet à l’utilisateur de choisir lui-même la profondeur du raisonnement, avec un réglage allant des réponses rapides à l’analyse approfondie des problèmes complexes.

Précision et nouvelle stratégie

S’appuyant sur les résultats de tests internes, OpenAI a souligné la forte progression qualitative de ses nouveaux modèles. Par rapport à GPT-5.5 Instant, la probabilité de commettre au moins une erreur factuelle a diminué de 62 % avec GPT-5.6 Luna et de 68 % avec GPT-5.6 Sol.

Selon les statistiques, près d’1 milliard de personnes utilisent actuellement le service ChatGPT chaque semaine. Compte tenu de cette immense audience, l’entreprise divise sa stratégie en deux axes : offrir aux utilisateurs gratuits de larges possibilités pour les échanges quotidiens, tout en donnant aux abonnés payants davantage de contrôle sur les ressources de calcul pour les tâches complexes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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