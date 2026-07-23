Amazon Prime Video intègre désormais des jeux vidéo sur sa plateforme

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Amazon Prime Video intègre désormais des jeux vidéo sur sa plateforme

Amazon a annoncé l'intégration de son service de cloud gaming Luna au sein de sa plateforme de streaming Prime Video, dans le but d'étendre ses services. Désormais, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux de divers genres directement depuis l'application, en plus de regarder des films et des séries. Cette étape constitue une manœuvre stratégique majeure pour transformer Amazon en un centre unique regroupant tous les types de contenus de divertissement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, des titres populaires tels que « Hogwarts Legacy », « EA Sports FC 26 » et « Indiana Jones and the Great Circle » sont accessibles aux utilisateurs. La bibliothèque inclut également des classiques comme « Clue » et « Taboo ». Pour l'instant, le service est disponible pour les propriétaires d'appareils Fire TV aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais l'entreprise prévoit de l'étendre prochainement à d'autres régions et appareils.

Intégration du streaming et des jeux

Pour mettre en œuvre cette stratégie, Amazon s'inspire de l'expérience de Netflix, qui développe une section jeux sur sa plateforme depuis plusieurs années. Cependant, l'avantage d'Amazon réside dans le fait qu'il possédait déjà un service de cloud gaming indépendant appelé Luna. Alors qu'une application séparée était auparavant nécessaire, les membres Prime peuvent désormais accéder aux jeux via une section dédiée « Games » dans l'interface de Prime Video.

La bibliothèque de jeux comprend non seulement des titres de studios tiers, mais aussi des projets exclusifs développés par la division jeux d'Amazon, tels que « Courtroom Chaos » et « Masters of the Universe: Legends Unite ». Selon les représentants de l'entreprise, la liste des jeux sera enrichie de nouveaux titres chaque mois.

Le monde du jeu sans consoles coûteuses

L'objectif principal d'Amazon est de simplifier au maximum le processus de jeu et de le rendre accessible à tous. Grâce à la technologie cloud de Luna, les utilisateurs n'ont pas besoin de consoles de jeux coûteuses ou de PC puissants. Les jeux se chargent aussi facilement et rapidement que le visionnage de vidéos.

Jeff Gattis, directeur général de la division jeux d'Amazon, souligne que pour beaucoup, trouver et installer des jeux de qualité reste un processus complexe. « En intégrant Luna dans Prime Video, nous permettons aux utilisateurs de découvrir les jeux de manière naturelle. S'ils aiment un jeu, il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour commencer. Cela signifie passer moins de temps à chercher et plus de temps à profiter du jeu », déclare-t-il.

Les utilisateurs peuvent utiliser des manettes dédiées ou leur smartphone pour contrôler les jeux. Bien que ce service soit actuellement limité pour les utilisateurs en Ouzbékistan, cette initiative d'un géant technologique mondial devrait transformer durablement le secteur du divertissement numérique à l'échelle internationale. Amazon a promis d'étendre la portée du service à d'autres pays dans les mois à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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