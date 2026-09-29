Recharge sans fil dans l'espace : Star Catcher prépare un test unique en orbite

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Recharge sans fil dans l'espace : Star Catcher prépare un test unique en orbite

La société américaine Star Catcher Industries se prépare à tester pour la première fois une technologie de transfert d'énergie sans fil entre deux engins spatiaux autonomes en orbite. Selon ixbt.com, le lancement du satellite expérimental nommé Protostar est prévu pour octobre 2026 depuis la base de Vandenberg dans le cadre de la mission SpaceX Transporter-18. Si ce projet aboutit, il marquera une étape importante vers la création de réseaux énergétiques uniques dans l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon le plan, une fois en orbite, Protostar déploiera un petit CubeSat équipé de panneaux solaires classiques. Ensuite, l'appareil principal devra localiser ce satellite de manière autonome, suivre ses mouvements et diriger un faisceau d'énergie optique vers ses cellules solaires. Les ingénieurs mesureront la quantité d'énergie reçue par le CubeSat et l'efficacité du transfert.

Au cours de cette expérience unique, l'entreprise vise à tester simultanément plusieurs technologies critiques. Celles-ci incluent la détection d'un autre engin spatial, son suivi et le transfert d'énergie à distance. Star Catcher avait déjà testé certaines parties de ce système auparavant.

Évolution des technologies spatiales

En particulier, la technologie de transfert d'énergie optique a été démontrée sur Terre au centre spatial Kennedy de la NASA. De plus, fin 2025, dans le cadre de la mission Sextant Alpha, le logiciel de détection et de suivi des engins spatiaux a été testé avec succès en orbite. Le satellite Protostar doit intégrer ces développements en un système unique.

Si les tests sont concluants, Star Catcher prouvera qu'il est possible de transférer des quantités mesurables d'énergie entre deux appareils non connectés physiquement dans des conditions orbitales réelles. À terme, l'entreprise prévoit de construire un réseau énergétique intégré en orbite. Ainsi, les satellites ne seront plus limités par les capacités de leurs propres panneaux solaires et pourront obtenir une alimentation supplémentaire à partir de sources externes.

Les satellites d'observation de la Terre, les appareils militaires et les centres de calcul orbitaux à forte consommation d'énergie pourraient bénéficier des capacités offertes par Star Catcher. Actuellement, les acteurs de l'industrie manifestent déjà un grand intérêt pour cette technologie.

Financement et projets futurs

L'entreprise a déjà signé dix contrats d'achat d'énergie, incluant des sociétés comme Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital et Aethero. De plus, plus de 40 lettres d'intention ont été reçues de clients potentiels. Sur le plan financier, les choses progressent également : la startup a levé 88 millions de dollars en capital-risque et a obtenu un contrat STRATFI de 60 millions de dollars de l'US Space Force.

Parallèlement, Star Catcher ne se contente pas de démontrer la technologie, mais développe également un appareil de nouvelle génération plus grand, destiné à fournir une énergie pratique aux clients. Le vol imminent de Protostar démontrera clairement la viabilité de l'idée de transfert de puissance sans fil entre satellites et la possibilité de créer une infrastructure énergétique complète directement en orbite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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