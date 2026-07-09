OpenAI présente la famille de modèles GPT-5.6 pour un usage général présente. La nouvelle génération se compose de trois variantes : Sol comme modèle principal et le plus puissant, Terra comme option équilibrée pour le travail quotidien, et Luna comme modèle le plus économique.

Selon l'entreprise, GPT-5.6 est conçu pour être plus efficace que les modèles précédents dans les tâches liées à la programmation, aux connaissances générales, à la cybersécurité et à la recherche scientifique. OpenAI note que la version Sol offre de meilleurs résultats sur des tâches complexes, consomme moins de tokens et exécute certains processus plus rapidement.

Les nouveaux modèles incluent également des modes max et ultra. Le mode max accorde plus de temps au modèle pour approfondir une tâche et vérifier les résultats. Le mode ultra utilise plusieurs agents en parallèle pour accélérer les tâches longues ou à plusieurs étapes.

GPT-5.6 ne se limite pas à la génération de texte ou de code. Il est capable de vérifier les résultats, d'identifier les erreurs dans les interfaces ou les documents et de les corriger. OpenAI indique que le modèle peut fournir des résultats plus précis lors du travail avec des présentations, des documents et des feuilles de calcul.

La nouvelle génération est déployée progressivement via ChatGPT, Codex et l'API OpenAI. Dans le service ChatGPT Work, le modèle peut interagir avec des données provenant d'environnements de travail tels que Slack, Notion, Microsoft 365 et Google Drive pour créer des documents, des présentations ou d'autres supports.

Via l'API, les développeurs peuvent utiliser les modèles Sol, Terra et Luna. OpenAI a fixé les prix par million de tokens : pour Sol, 5 dollars en entrée et 30 dollars en sortie ; pour Terra, 2,5 et 15 dollars ; pour Luna, 1 et 6 dollars.

L'entreprise a déclaré que les modèles ont subi des tests de sécurité approfondis avant leur mise à disposition du public. Cela inclut le red teaming humain, des tests automatisés et des mesures de protection supplémentaires contre les usages malveillants.