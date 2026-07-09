OpenAI présente la famille de modèles GPT-5.6

·57·Technologie
OpenAI présente la famille de modèles GPT-5.6

OpenAI présente la famille de modèles GPT-5.6 pour un usage général présente. La nouvelle génération se compose de trois variantes : Sol comme modèle principal et le plus puissant, Terra comme option équilibrée pour le travail quotidien, et Luna comme modèle le plus économique.

Selon l'entreprise, GPT-5.6 est conçu pour être plus efficace que les modèles précédents dans les tâches liées à la programmation, aux connaissances générales, à la cybersécurité et à la recherche scientifique. OpenAI note que la version Sol offre de meilleurs résultats sur des tâches complexes, consomme moins de tokens et exécute certains processus plus rapidement.

Les nouveaux modèles incluent également des modes max et ultra. Le mode max accorde plus de temps au modèle pour approfondir une tâche et vérifier les résultats. Le mode ultra utilise plusieurs agents en parallèle pour accélérer les tâches longues ou à plusieurs étapes.

GPT-5.6 ne se limite pas à la génération de texte ou de code. Il est capable de vérifier les résultats, d'identifier les erreurs dans les interfaces ou les documents et de les corriger. OpenAI indique que le modèle peut fournir des résultats plus précis lors du travail avec des présentations, des documents et des feuilles de calcul.

La nouvelle génération est déployée progressivement via ChatGPT, Codex et l'API OpenAI. Dans le service ChatGPT Work, le modèle peut interagir avec des données provenant d'environnements de travail tels que Slack, Notion, Microsoft 365 et Google Drive pour créer des documents, des présentations ou d'autres supports.

Via l'API, les développeurs peuvent utiliser les modèles Sol, Terra et Luna. OpenAI a fixé les prix par million de tokens : pour Sol, 5 dollars en entrée et 30 dollars en sortie ; pour Terra, 2,5 et 15 dollars ; pour Luna, 1 et 6 dollars.

L'entreprise a déclaré que les modèles ont subi des tests de sécurité approfondis avant leur mise à disposition du public. Cela inclut le red teaming humain, des tests automatisés et des mesures de protection supplémentaires contre les usages malveillants.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTSolTerraLuna
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les moniteurs LG et Alienware installent des logiciels publicitaires sur Windows sans autorisationLes moniteurs LG et Alienware installent des logiciels publicitaires sur Windows sans autorisationAujourd'hui, 00:24Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos, s'associe à CrayolaSlate Auto, soutenu par Jeff Bezos, s'associe à CrayolaAujourd'hui, 00:23Le conflit entre OpenAI et le New York Times : Le géant de l'IA accusé de dissimulation de preuvesLe conflit entre OpenAI et le New York Times : Le géant de l'IA accusé de dissimulation de preuvesAujourd'hui, 00:21Lancement de la fonctionnalité de création de chaînes publiques sur la messagerie nationale MaxLancement de la fonctionnalité de création de chaînes publiques sur la messagerie nationale MaxHier, 23:53La startup Mercor en négociations pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollarsLa startup Mercor en négociations pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollarsHier, 23:53OpenAI présente son nouveau modèle Sol : la sécurité de l'IA remise en questionOpenAI présente son nouveau modèle Sol : la sécurité de l'IA remise en questionHier, 23:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance