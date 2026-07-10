OpenAI présente la nouvelle génération de modèles GPT-5.6 : découvrez Sol, Terra et Luna

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OpenAI présente la nouvelle génération de modèles GPT-5.6 : découvrez Sol, Terra et Luna

OpenAI, leader dans le domaine de l'IA, a officiellement annoncé sa toute dernière et plus puissante création : la famille de modèles GPT-5.6. Cette nouvelle génération surpasse les versions précédentes non seulement en puissance de calcul, mais aussi en efficacité énergétique et en rentabilité économique. Avec cette étape, l'entreprise vise à porter la concurrence sur le marché à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La série GPT-5.6 est proposée en trois variantes, chacune spécialisée dans des tâches spécifiques. Sol est le modèle principal le plus puissant. Terra offre des capacités de niveau intermédiaire, tandis que Luna est une option conçue pour des opérations rapides et économiques. Dans une interview accordée à CNBC, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a souligné que le modèle Sol est 54 % plus efficace que les versions précédentes pour travailler avec le code de programmation.

Cybersécurité et solutions d'entreprise

L'aspect le plus remarquable du nouveau modèle réside dans ses capacités en matière de cybersécurité. Selon les représentants d'OpenAI, GPT-5.6 est le modèle de sécurité le plus puissant de l'histoire de l'entreprise, obtenant des résultats élevés avec moins de ressources. Cette technologie aide les experts en sécurité dans des processus complexes tels que la modélisation des menaces, l'analyse de code et l'identification des vulnérabilités du système (blue teaming).

De plus, l'entreprise a lancé un nouvel outil appelé ChatGPT Work. Cette plateforme est spécialement conçue pour les équipes d'entreprise et fonctionne sur desktop, web et appareils mobiles. Avec ChatGPT Work, il est possible d'automatiser les tâches de bureau quotidiennes telles que la préparation de brouillons de documents, le travail sur des feuilles de calcul complexes et la création de présentations.

Concurrence et indicateurs de performance

Le lancement de GPT-5.6 intervient à un moment où la concurrence sur le marché de l'IA est à son comble. Avec cette nouveauté, OpenAI cherche à porter un coup dur à son principal concurrent, Anthropic. Selon l'indice Artificial Analysis Coding Agent Index, le modèle Sol a surpassé le modèle Fable, récemment présenté par Anthropic, sur tous les indicateurs.

En particulier, le modèle Sol a obtenu 80 points aux tests de programmation, soit 2,8 points de plus que Fable 5. Plus important encore, la création d'OpenAI nécessite deux fois moins de temps et trois fois moins de budget pour atteindre ce résultat. Cela permet aux clients entreprises de réduire considérablement leurs coûts.

Il convient de noter que le lancement de ce modèle avait également suscité des débats politiques aux États-Unis. Auparavant, l'administration Trump avait tenté de restreindre sa mise à disposition du public, craignant une utilisation malveillante de la technologie. Cependant, en prouvant que les mesures de sécurité étaient de haut niveau, OpenAI a réussi à lancer ses modèles de nouvelle génération sur le marché mondial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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