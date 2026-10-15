Les prix actuels des smartphones iPhone 18 ont été annoncés

·15·Technologie
Les prix actuels des smartphones iPhone 18 ont été annoncés

• 256 GB, Silver : 1 569 dollars

• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars

• 256 GB, Black : 1 579 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars

• 512 GB : 1 879 dollars

• 1 TB : 2 799 dollars

iPhone 18 Pro Max :

• 256 GB, Glacier : 1 799 dollars

• 256 GB, Black : 1 799 dollars, prix promotionnel

• 256 GB, Silver : 1 789 dollars

• 256 GB, Burgundy : 1 799 dollars

• 512 GB, Black : 2 199 dollars

• 512 GB, Silver : 2 149 dollars

• 512 GB, Burgundy : 2 249 dollars

• 512 GB, Glacier : 2 149 dollars

• 1 TB, Black : 2 699 dollars

• 1 TB, Burgundy : 3 199 dollars

• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars

• 1 TB, Silver : 2 999 dollars

Prix valables au 15 octobre 2026. Les tarifs peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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