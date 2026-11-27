Liana Tanjarikova a publié un message vidéo sur son compte Instagram, souhaitant bonne chance au grand maître ouzbek de 20 ans dans ce duel historique pour le trône mondial :

Message vidéo : « Ne pense pas au score, joue ton propre jeu »

La leader de l'équipe nationale féminine du Kazakhstan, grande maîtresse internationale Bibisara Assaubayeva , sa mère Liana Tanjarikova , a adressé des mots de soutien sincères au grand maître ouzbek Javokhir Sindarov , qui dispute le titre de champion du monde d'échecs classique à Genève, en Suisse. C'est ce que rapporte le média Sports.kz .

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« L'un des joueurs d'échecs les plus forts de la planète a commencé le match pour le titre de champion du monde. Javokhir, c'est ton jour. Tu joues pour la couronne à 20 ans. Tu as déjà atteint un résultat dont beaucoup rêvent toute leur vie. Ne pense pas au score, joue ton propre jeu. Nous sommes tous derrière toi. » — Liana Tanjarikova

Un post spécial sur le duel record de l'histoire des échecs

Tanjarikova a également écrit un post dédié à Javokhir Sindarov, soulignant à quel point ce match pour le titre entre deux rivaux de 20 ans est un événement unique dans l'histoire des échecs mondiaux :

« Il a vingt ans. Et il peut devenir champion du monde. C'est le match pour la couronne entre les plus jeunes adversaires de l'histoire des échecs. En 140 ans, il n'y a jamais eu de finalistes aussi jeunes. Je me souviens de ses premiers pas. Maintenant, le monde entier suit son jeu. Chaque partie est faite d'heures de silence et d'une immense tension psychologique. Il a vraiment besoin de notre soutien en ce moment. Javokhir, nous croyons en toi. » — Liana Tanjarikova

Détails du match pour le trône mondial à Genève

Indicateurs Détails Participants Javokhir Sindarov (20 ans) — Gukesh Dommaraju (20 ans, champion du monde en titre) Score actuel 1,5 : 1,5 (après trois parties classiques) Format du match 14 parties classiques Dotation totale 2,5 millions de dollars

Selon vous, le soutien de tous les fans d'échecs d'Asie centrale peut-il donner à Javokhir Sindarov la force de ramener la couronne mondiale d'échecs en Ouzbékistan à seulement 20 ans ?

Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement ce message avec vos proches qui suivent ces moments historiques des échecs ouzbeks !