Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 11 octobre
Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour au 11 octobre. Les appareils sont proposés en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM. Les tarifs varient selon la capacité de stockage, la couleur et le type de SIM.
iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM :
• 256 GB, Silver : 1579 dollars
• 256 GB, Glacier : 1599 dollars
• 256 GB, Black : 1579 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1579 dollars, prix promotionnel
• 512 GB : 1899 dollars
• 1 TB : 2899 dollars
iPhone 18 Pro Max en version eSIM+eSIM :
• 256 GB, Black : 1699 dollars, prix promotionnel
• 256 GB, Silver : 1779 dollars
• 256 GB, Glacier : 1729 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1789 dollars
• 512 GB, Black : 2049 dollars
• 512 GB, Silver : 2099 dollars
• 512 GB, Glacier : 2049 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2149 dollars
• 1 TB : 2699 dollars
iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM :
• 256 GB, Silver : 1579 dollars
• 256 GB, Glacier : 1589 dollars
• 256 GB, Black : 1599 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1599 dollars
• 512 GB : 1899 dollars
• 1 TB : 2799 dollars
iPhone 18 Pro Max en version SIM+eSIM :
• 256 GB, Glacier : 1839 dollars
• 256 GB, Black : 1849 dollars, prix promotionnel
• 256 GB, Silver : 1799 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1799 dollars
• 512 GB, Black : 2179 dollars
• 512 GB, Silver : 2299 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2199 dollars
• 512 GB, Glacier : 2299 dollars
• 1 TB : 2699 dollars
Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Les tarifs indiqués sont valables au 11 octobre 2026.
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