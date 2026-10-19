Le service de paiement Google Pay est lancé en Ouzbékistan

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Le service de paiement Google Pay est lancé en Ouzbékistan

En Ouzbékistan, le service de paiement électronique Google Pay a été lancé. C'est ce qu'a annoncé Marcin Krasuski, représentant de Google Cloud, lors d'un événement organisé le 19 octobre à Samarcande.

Le travail pour lancer le service en Ouzbékistan s'est intensifié après les modifications apportées à la législation sur le stockage des données personnelles. Ces changements visent à établir des bases juridiques permettant le traitement de certaines données personnelles à l'étranger.

Rappelons qu'en mars 2026, en Ouzbékistan, une loi autorisant le traitement de certaines données personnelles à l'étranger a été signée. Suite à ces changements, les travaux pour le lancement de Google Pay se sont accélérés.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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