Google rentabilise ses milliards investis dans l'IA : les revenus du cloud explosent

Alphabet (maison mère de Google) a apporté une réponse convaincante aux inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives en intelligence artificielle (IA). Le dernier rapport financier de l'entreprise montre que Google Cloud affiche une croissance sans précédent grâce à l'adoption massive de solutions d'IA par les entreprises. Cela prouve que les investissements dans les puces coûteuses et les centres de données commencent à porter leurs fruits, rapporte Techcrunch.com indique .

Le chiffre d'affaires de la division Google Cloud a bondi de 82 % par rapport à la même période l'an dernier, atteignant 24,8 milliards de dollars. Ce résultat dépasse non seulement la croissance de 63 % du trimestre précédent, mais surpasse également les prévisions des analystes de Wall Street qui tablaient sur 22,46 milliards de dollars. La direction d'Alphabet explique ce succès par la demande croissante en infrastructure d'IA d'entreprise.

Résultats financiers et bénéfices records

La situation financière globale de l'entreprise s'est également considérablement améliorée. Le chiffre d'affaires total d'Alphabet a progressé de 24 % sur un an pour atteindre 119,8 milliards de dollars. Plus impressionnant encore, le bénéfice net est passé de 28,1 milliards de dollars l'an dernier à 112,1 milliards de dollars. Bien que Google continue d'augmenter ses dépenses, une telle croissance des revenus rassure les investisseurs.

Lors de la conférence sur les résultats trimestriels, le CEO de Google, Sundar Pichai, a souligné que l'IA transforme tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Selon lui, la division Google Services a également généré 94,5 milliards de dollars de revenus, soit une hausse de 15 %. Cela démontre que les activités traditionnelles de recherche et de publicité restent stables grâce à l'intégration de l'IA.

Nombre d'utilisateurs de Gemini et perspectives d'avenir

Le chatbot IA de l'entreprise, baptisé Gemini, continue de gagner en popularité. Actuellement, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de cette application a atteint 950 millions. À titre de comparaison, ce chiffre était de 750 millions au quatrième trimestre 2025. Cette expansion rapide de la base d'utilisateurs témoigne de la place centrale qu'occupe l'IA dans l'écosystème de Google.

Néanmoins, Alphabet n'a pas l'intention de réduire ses coûts. Les dépenses d'investissement de l'entreprise, destinées à la construction de centres de données, à l'achat de puces et à l'expansion de l'infrastructure, devraient avoisiner les 180-190 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Sundar Pichai a répondu avec confiance aux questions des analystes sur le retour sur investissement.

Pichai a souligné que les investissements dans la puissance de calcul atteindraient leur plein rendement d'ici 2027. « Nous constatons des contrats à long terme et une forte demande. La dynamique actuelle semble beaucoup plus saine qu'il y a un an, ce qui nous donne confiance pour poursuivre nos investissements », a-t-il ajouté. Le carnet de commandes des services Google Cloud a atteint 514 milliards de dollars, garantissant une source de revenus stable pour l'avenir.