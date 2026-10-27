Possibilité de paiement via Apple Pay et Google Pay

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Possibilité de paiement via Apple Pay et Google Pay

En Ouzbékistan Le 27 octobre, les utilisateurs ont eu la possibilité de lier leurs cartes bancaires aux services de paiement Apple Pay et Google Pay.

Une liste de 8 banques locales et services fintech est apparue dans l'application Apple Wallet. Parmi eux figurent Uzum, Kapitalbank, la Banque Nationale d'Ouzbékistan et TBC Bank. Les utilisateurs peuvent ajouter leurs cartes de ces services à leur portefeuille électronique.

La société Google a annoncé le service Google Pay en Ouzbékistan le 19 octobre. Cependant, la possibilité de lier des cartes bancaires locales au service a débuté le 27 octobre.

Google Wallet permet également d'effectuer des paiements sans contact via des smartphones Android et des montres connectées compatibles. Il permet aussi de stocker des billets, des titres de transport et d'autres documents numériques. Le fonctionnement de certaines fonctionnalités dépend de l'appareil et des services pris en charge.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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