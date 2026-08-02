Google Pay ne fonctionne plus sur les smartphones équipés d'un micrologiciel chinois

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Google Pay ne fonctionne plus sur les smartphones équipés d'un micrologiciel chinois

Depuis la sortie de la version 26.28 de Google Play Services, les propriétaires de smartphones fonctionnant avec un micrologiciel destiné au marché chinois se plaignent massivement de l'impossibilité d'effectuer des paiements sans contact via Google Wallet. Selon Notebookcheck, ce dysfonctionnement majeur touche particulièrement les appareils réservés au marché intérieur de marques populaires telles que Xiaomi, Vivo, Oppo et OnePlus. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui informe.

L'enquête menée par des experts et des journalistes a confirmé le problème. En particulier, sur un Vivo X200 Ultra doté d'une ROM chinoise, la possibilité d'effectuer des paiements via NFC a également disparu après la mise à jour de Google Play Services. Fait intéressant, dans l'application Google Wallet elle-même, toutes les cartes bancaires continuent d'apparaître normalement et sans aucun message d'erreur.

Restrictions système et causes du problème

Une analyse approfondie menée par des développeurs du forum XDA a permis d'examiner les journaux de Google Play Services. Il a été révélé que dès que le système identifie l'appareil comme un « CN SKU », c'est-à-dire une version destinée à la Chine, il désactive automatiquement le service Tap-and-Pay responsable des paiements. Bien que cela indique qu'il pourrait s'agir d'une restriction intentionnelle, aucune déclaration officielle n'a encore été faite par l'entreprise.

À ce jour, ce problème a touché des utilisateurs du monde entier. Des plaintes proviennent notamment de pays européens et du Brésil en dehors de la Chine. Le dysfonctionnement a été identifié sur un certain nombre de modèles phares tels que Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro et Xiaomi 17 Ultra.

Solutions pour résoudre le problème

Des experts et des utilisateurs avancés proposent actuellement des mesures temporaires pour faire face à la situation. Selon eux, les méthodes suivantes peuvent être utilisées :

  • Rétrograder Google Play Services vers une version stable précédente à l'aide de la ligne de commande ADB
  • Avoir recours à des systèmes et services de paiement alternatifs tels que Curve Pay
Cependant, aucune de ces solutions temporaires n'est complète et elles ne conviennent pas à tous les utilisateurs ordinaires. Pour l'instant, il reste incertain s'il s'agit d'un bug logiciel inattendu ou si Google a réellement commencé à restreindre les paiements NFC sur les appareils équipés d'un micrologiciel chinois.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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